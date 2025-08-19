HB Ludwigsburg: Kampf um die Lizenz geht weiter – Entscheidung bis Donnerstag?

Der Termin rückt immer näher. Für den 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) ist die Bundesligapartie der Handballerinnen der HB Ludwigsburg bei Frisch Auf Göppingen vorgesehen. Ob sie stattfindet, ist nach wie vor offen. „Die Situation ist sicher nicht normal und sehr unbefriedigend für uns“, sagt Frisch-Auf-Geschäftsführer Claus Mai. Plakate sind gedruckt, Tickets verkauft, die Halle geblockt. Kosten sind angefallen. Dass diese über eine Bürgschaft in Höhe von 50 000 Euro, die jeder Bundesligist bei der Liga hinterlegen musste, ausgeglichen werden könnten – ein schwacher Trost.

Am Supercup am kommenden Samstag in München darf der amtierende deutsche Meister definitiv nicht teilnehmen, genauso wenig an der Champions League. Was die Bundesliga betrifft, besteht immer noch die Hoffnung, dass die HB Ludwigsburg am Ball sein wird und die Liga, wie vorgesehen, mit zwölf Teams starten kann. Am Montag gab es eine große Runde mit dem Insolvenzverwalter, Vereinsvertretern und Geldgebern, auch Marc Bezner vom langjährigen Sponsor Olymp war nach Informationen unserer Redaktion dabei.

Eine Entscheidung ist immer noch nicht gefallen. Nun heißt es, dass bis Donnerstag Klarheit herrschen soll. Offenbar fehlen noch rund 200000 bis 300000, damit der Etat gedeckt ist. Parallel laufen Gespräche mit Spielerinnen und Beratern, um im positiven Fall auch eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen, mit der als Minimalziel der Klassenverbleib geschafft werden kann.

Unterdessen steht nun auch fest, dass nach der bisherigen Kapitänin Xenia Smits auch Torfrau Johanna Bundsen nach Frankreich zu Metz Handball wechselt. Linkshänderin Viola Leucht ist sich mit Odense Handbold /Dänemark einig. Sicher weg sind Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Mareike Thomaier (HSG Bensheim-Auerbach), Anne With (Krim Mercator Ljubljana/Slowenien) und Torhüterin Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe). Lena Degenhardt, Neuzugang von Borussia Dortmund, hat über ihre sportliche Zukunft noch nicht entschieden. An der Rückraumspielerin zeigt auch Frisch Auf Göppingen Interesse.

Der Zerfall der mit vielen deutschen Nationalspielerinnen gespickten Mannschaft beschäftigt auch Bundestrainer Markus Gaugisch mit Blick auf die Heim-WM (26. November bis 14. Dezember): „Das ist eine echte Umstellung. Dieses tägliche Training unter den besten Spielerinnen Europas wird fehlen“, sagte der gebürtige Göppinger. „Für die Nationalmannschaft war es ein Vorteil, dass sechs Spielerinnen dort zusammen waren – die hatten 150 gemeinsame Einheiten statt 15. Das ist tragisch für Verein und Spielerinnen und schränkt auch unsere Möglichkeiten ein.“

Bleibt die Frage, ob nach dem Antrag der HB Ludwigsburg auf ein Insolvenzverfahrens, dieses auch tatsächlich eröffnet wird. Für diesen Fall hatte sich der Ligaverband bereits wie folgt geäußert: „Im Falle, dass gegen den Lizenznehmer ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, würde dies gemäß Paragraph 8b der Satzung des Ligaverbandes einen Abzug von acht Pluspunkten am Ende der Hauptrunde nach sich ziehen – der Verein kann jedoch auch in diesem Fall weiter am Spielbetrieb teilnehmen.“

Nicht nur Frisch Auf Göppingen würde sich mit Blick auf sein Heimspiel am 30. August darüber freuen.