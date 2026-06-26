Fliegt da wirklich ein Drache an der Tower Bridge vorbei? Mit einer spektakulären Aktion hat Warner Bros am Himmel über London den Start der dritten Staffel der HBO-Serie „House of the Dragon“ beworben. Dass der Drache „Syrax“ so lebensecht vor der Skyline der Metropole und vor beziehungsweise über der weltberühmten Brücke und dem Tower of London zu sehen war, ist vor allem einer Firma aus Baden-Württemberg zu verdanken. Sie hat ihn gebaut. Das durch die Serie zur Ikone gewordene Wesen war natürlich nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Carbon und mit jeder Menge Technik versehen.

Die Airstage by Effekt-Technik GmbH baut seit 1996 Flug- und Showmodelle und sitzt in Riederich (Kreis Reutlingen). 14 Personen haben circa 3000 Stunden an dem Drachen gearbeitet. Das Modell, das aus 23 beweglichen Teilen zusammengesetzt wurde, hat eine Spannweite von acht Metern und wiegt 13 Kilo. Angetrieben wird der Drache durch Propeller, seine Flügel kann er auch bewegen. Dazu hat das Unternehmen ein spezielles Carbon-Getriebe konzipiert.

Jede Menge Zeitdruck und hohe Ansprüche

„Syrax war für uns technisch das bislang anspruchsvollste Projekt“, sagt Nils Schlenther, COO bei Airstage. Zum einen sei die schiere Größe des Drachens eine Herausforderung gewesen, zum anderen habe man nur drei Monate Zeit gehabt, ihn fertig zu bauen. Auch Auftraggeber Warner Bros. habe höchste kreative Ansprüche gestellt.

Die Hülle des Drachens besteht aus vakuumgeformtem Leichtschaumstoff, der auf einem Carbon-Skelett befestigt ist. Die Oberfläche wurde von Hand gefertigt. Damit der Drache dem „Original“ aus der Serie zum Verwechseln ähnlich sieht, nutzen die Erbauer 3D-Scans.

Der Drache über dem Tower von London, im Hintergrund die Skyline der Metropole. Foto: via PinPep/PinPep

Die Kundschaft des kleinen Unternehmens aus dem Kreis Reutlingen liest sich wie ein Who-is-who der Show-, Sport-, und Unternehmenswelt. Mercedes und Porsche gehörten in der Vergangenheit zu den Auftraggebern, Adidas, Samsung oder Emirates ebenfalls. Auch mit den Fußballverbänden Fifa und Uefa hat Airstage schon zusammengearbeitet. Für Shows und Tourneen von Helene Fischer, Drake und Bad Bunny war die Firma ebenfalls tätig.

Dennoch: „Syrax“ war für Airstage etwas Besonders, auch wenn es nicht der erste Drache war. „Erst Ende 2025 haben wir für Disney einen Drachen aus ‚Avatar: Fire and Ash' über Las Vegas und Los Angeles geflogen — unter anderem bei einer NFL-Halftime-Show“, sagt Schlenther. „Der Flug über den Tower of London war aber noch einmal eine andere Dimension, was Sicherheitsanforderungen, Genehmigungen und öffentliche Sichtbarkeit betrifft.“