Das Unternehmen Airstage aus dem Kreis Reutlingen hat einem beeindruckenden Drachen aus der bekannten Serie Leben eingehaucht.
26.06.2026 - 12:33 Uhr
Fliegt da wirklich ein Drache an der Tower Bridge vorbei? Mit einer spektakulären Aktion hat Warner Bros am Himmel über London den Start der dritten Staffel der HBO-Serie „House of the Dragon“ beworben. Dass der Drache „Syrax“ so lebensecht vor der Skyline der Metropole und vor beziehungsweise über der weltberühmten Brücke und dem Tower of London zu sehen war, ist vor allem einer Firma aus Baden-Württemberg zu verdanken. Sie hat ihn gebaut. Das durch die Serie zur Ikone gewordene Wesen war natürlich nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Carbon und mit jeder Menge Technik versehen.