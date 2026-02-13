Fans der Serie „Heated Rivalry“ feiern den Hauptdarsteller auf einer Werbefläche am Pragsattel. Es soll nicht die letzte Aktion sein, die in Stuttgart um die Serie geplant ist.
13.02.2026 - 17:11 Uhr
Mit einer ungewöhnlichen Aktion machen Fans der neuen, gefeierten HBO-Serie „Heated Rivalry“ seit Freitag auf diese aufmerksam. Am Pragsattel-Hochbunker in Stuttgart haben sie eine Werbefläche gemietet, um auf das queere Eishockeydrama, das aktuell einen riesigen Hype erfährt, aufmerksam zu machen und dem Hauptdarstelller Hudson Williams zu huldigen.