Die Weingärtnergenossenschaft Hedelfingen löst sich zum 1. September auf, die Wengerter kooperieren künftig mit dem Teamwerk der Nachbarstadt Esslingen.
23.08.2025 - 06:10 Uhr
Vom 1. September an gibt es in Stuttgart nur noch vier Weingärtnergenossenschaften. Die WG Hedelfingen löst sich 70 Jahre nach ihrer Gründung auf, mitten in der Weindorf-Zeit und mitten im Hedelfinger Herbst. Der Beschluss dafür wurde schon im Frühsommer gefasst, öffentlich informiert haben die Verantwortlichen jetzt erst. Vor allem ein Detail der Mitteilung hat zumindest in Hedelfingen für Diskussionsstoff gesorgt: Die Hedelfinger Wengerter wollen künftig mit dem Teamwerk Esslingen zusammenarbeiten.