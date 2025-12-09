Der Maschinenbau in Deutschland steckt in der Krise. Jobs fallen weg. Nun will ein Mittelständler aus dem Südwesten gut jeden zehnten Job abbauen. Was auf die Mitarbeiter zukommt.
09.12.2025 - 15:23 Uhr
Beim Maschinen- und Anlagenbauer Voith könnte gut ein Zehntel der Mitarbeiter den Job verlieren. Wie der Technologiekonzern aus dem Osten Baden-Württembergs mitteilte, prüft man Anpassungen bei Organisationsstrukturen und Belegschaft im Rahmen einer strategischen Weiterentwicklung. „Im Rahmen der Anpassungen wird eine Reduzierung von bis zu 2.500 Stellen erwartet“, hieß es weiter.