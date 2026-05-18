 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Es kracht und kracht – Steinheimer Marktstraße ist offizieller Unfallschwerpunkt

Heikle Ortsdurchfahrt Es kracht und kracht – Steinheimer Marktstraße ist offizieller Unfallschwerpunkt

Heikle Ortsdurchfahrt: Es kracht und kracht – Steinheimer Marktstraße ist offizieller Unfallschwerpunkt
1
In der Marktstraße hat es zuletzt so häufig gekracht, dass das Landratsamt intervenieren musste. Foto: Archiv (avanti/Ralf Poller)

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hat es auf der Ortsdurchfahrt einige Kollisionen gegeben. Die Ursache ist stets dieselbe. Nun greift das Landratsamt ein.

Es ist wahrlich kein Zuckerschlecken, sich durch die schmale Marktstraße in Steinheim zu manövrieren. Insbesondere breite Autos können sich im Begegnungsverkehr nur mit Ach und Krach aneinander vorbeischieben. Noch kniffliger wird es, wenn obendrein Fahrzeuge seitlich in einer der knapp bemessenen Parkbuchten abgestellt sind – und teilweise leicht in die Fahrbahn ragen. Angesichts dieser Gemengelage war es fast nur eine Frage der Zeit, bis die Zahl der Kollisionen aus dem Ruder läuft. Dieser Punkt ist nun tatsächlich erreicht.

 

„Vor zwei Wochen wurde uns mitgeteilt, dass die Marktstraße zu einem Unfallschwerpunkt auserkoren wurde“, verkündete der Bürgermeister Thomas Winterhalter in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es habe mittlerweile sogar ein gemeinsamer Ortstermin mit der Polizei und dem Landratsamt stattgefunden. „Wir sind schon gespannt, welche Maßnahmen auf der Strecke zwischen dem Kohlereck und der Lammgasse, wo es sich konzentriert hat, ergriffen werden, um die Lage zu entschärfen“, sagte der Rathauschef.

Zum Glück nur Blechschäden

Der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter ist gespannt, was die Behörden vorschlagen, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Foto: Archiv (privat)

Glücklicherweise sei bei all den Kollisionen niemand verletzt worden, sondern nur Blechschäden zu verzeichnen gewesen. Aber die Häufung an Unfällen sei schlicht „massiv“.

Diese Einschätzung bestätigt Marianne Harr, Pressesprecherin des Landratsamts in Ludwigsburg. „Für die Unfallauswertung 2024 wurden uns sieben gleichartige Unfälle gemeldet. Damit liegt ein Unfallschwerpunkt vor“, erklärt sie. Das Muster war dabei identisch. „Die uns gemeldeten Unfälle entstanden alle im Zusammenhang mit parkenden Fahrzeugen im Seitenraum der Marktstraße“, erläutert Harr. Beispielsweise wurden bei geparkten Autos Spiegel abgefahren.

Lösung noch nicht fix

Die große Frage ist, was das Landratsamt dagegen unternehmen wird. Fest steht das noch nicht. Man befinde sich in der Abstimmung mit der Stadtverwaltung, konstatiert Harr. Es wäre aber keine Überraschung, wenn es einem Teil der Parkplätze an den Kragen gehen würde. „Als mögliche Lösung käme gegebenenfalls ein Entfall von Parkmöglichkeiten auf einer Seite der Straße in Betracht“, sagt nämlich die Pressesprecherin.

Die Verantwortlichen bei der Behörde müssen bei ihrer Entscheidung allerdings nichts überstürzen. Aktuell und bis voraussichtlich Ende August ist die Marktstraße ohnehin wegen Arbeiten am Leitungsnetz gesperrt.

Weitere Themen

Heikle Ortsdurchfahrt: Es kracht und kracht – Steinheimer Marktstraße ist offizieller Unfallschwerpunkt

Heikle Ortsdurchfahrt Es kracht und kracht – Steinheimer Marktstraße ist offizieller Unfallschwerpunkt

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hat es auf der Ortsdurchfahrt einige Kollisionen gegeben. Die Ursache ist stets dieselbe. Nun greift das Landratsamt ein.
Von Christian Kempf
In der Katzenpension: Wenn Katzen Urlaub machen

In der Katzenpension Wenn Katzen Urlaub machen

Wie Ferienlager und Wellness-Aufenthalt: Birgit Warrington betreibt eine Katzenpension in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg).
Von Sandra Lesacher
Messie aus Ludwigsburg berichtet: Zwei Jahrzehnte lang sammelt er immer weiter – auf der Suche nach Wertschätzung

Messie aus Ludwigsburg berichtet Zwei Jahrzehnte lang sammelt er immer weiter – auf der Suche nach Wertschätzung

Michael Großbach erzählt, wie er in die Spirale des Immer-weiter-Sammelns geraten und ihr entkommen ist – und was er Betroffenen und Außenstehenden mit auf den Weg geben möchte.
Von Kathrin Klette
Kirchheim am Neckar: Jugendliche werfen Holzpfosten auf die Gleise

Kirchheim am Neckar Jugendliche werfen Holzpfosten auf die Gleise

Die Bahnstrecke bei Kirchheim am Neckar musste am Sonntag zeitweise gesperrt werden, nachdem Pfosten auf die Gleise geworfen worden warne. Zudem liefen die Jugendlichen in einen Tunnel.
Von Julia Amrhein
In Kornwestheim: Eine idyllische Ruheoase zwischen Stadtgetöse und Bahnlärm

In Kornwestheim Eine idyllische Ruheoase zwischen Stadtgetöse und Bahnlärm

Ein Verein in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) betreibt mit viel Leidenschaft Urban Gardening, also städtisches Gärtnern. Im „Gleisbeet“ wird vor allem Gemüse angebaut.
Von Sabine Baumert
Kornwestheim: 1,3 Promille - Doppelter Parkrempler kostet Seniorin den Führerschein

Kornwestheim 1,3 Promille - Doppelter Parkrempler kostet Seniorin den Führerschein

Eine 73-Jährige ist beim Ausparken in Kornwestheim mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau getrunken hatte.
Von Julia Amrhein
Unfall bei Ditzingen: Schwerer Motorradunfall – Wie es zum Zusammenprall kam

Unfall bei Ditzingen Schwerer Motorradunfall – Wie es zum Zusammenprall kam

Ein missglücktes Überholmanöver endete für einen 45-jährigen Motorradfahrer mit schweren Verletzungen. Polizei ermittelt zum genauen Hergang der Kollision.
Von Franziska Kleiner
Ludwigsburg: Motorradfahrer fährt bei Flucht vor der Polizei über rote Ampel

Ludwigsburg Motorradfahrer fährt bei Flucht vor der Polizei über rote Ampel

Die Polizei wollte in der Nacht auf Sonntag in Ludwigsburg einen Motorradfahrer kontrollieren, der zu schnell unterwegs war. Der trat stattdessen die Flucht an.
Von Julia Amrhein
Glückspilz bei der Aktion Mensch: 84-Jähriger aus Ludwigsburg gewinnt eine halbe Million Euro

Glückspilz bei der Aktion Mensch 84-Jähriger aus Ludwigsburg gewinnt eine halbe Million Euro

Bei der Aktion-Mensch-Lotterie war einem Ludwigsburger das Losglück hold.
Von Sabine Armbruster
Ludwigsburgs ältestes Modehaus: Der Oberpaur-Neubau nimmt Gestalt an – Outlet im Marstall-Center?

Ludwigsburgs ältestes Modehaus Der Oberpaur-Neubau nimmt Gestalt an – Outlet im Marstall-Center?

Das Modehaus Oberpaur in Ludwigsburg vergrößert seine Ladenfläche deutlich. Rohbau und Dachstuhl des neuen Gebäudes stehen mittlerweile. Ein Blick hinter die Kulissen.
Von Maximilian Kroh
Weitere Artikel zu Ortsdurchfahrt Steinheim Landratsamt Fahrzeug Ludwigsburg Auto Polizei Parken Verkehr Unfall
 
 