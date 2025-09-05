Ein Erzieher in Ausbildung soll Kita-Kinder unangemessen berührt haben. Die Ermittlungen laufen, Details bleiben aus Rücksicht auf die Betroffenen vorerst vertraulich.

red/dpa/lsw 05.09.2025 - 12:06 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermittelt wegen des Verdachts auf Missbrauch mehrerer Kita-Kinder gegen einen angehenden Erzieher. Der Mann soll den Vorwürfen zufolge in dem städtischen Kindergarten mehrere Kinder entsprechend berührt haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heilbronn sagte. Weitere Details, etwa zur Anzahl mutmaßlicher Opfer und zum Verdächtigen, erteilte sie nicht. Das könnte die laufenden Ermittlungen und auch die noch ausstehenden Befragungen gefährden, sagte sie. Zuvor hatte die „Heilbronner Stimme“ berichtet.