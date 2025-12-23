Nach einem Schicksalsschlag, der ihn fast das Leben gekostet hätte, fing der Ludwigsburger Jörg Kroll an umzudenken – und engagiert sich seitdem ehrenamtlich.
An Heiligabend vor zwei Jahren erinnert sich Jörg Kroll nur ungern zurück. „Da war ich krank und konnte deshalb nicht bei der Feier des Kreisdiakonieverbands helfen. Das hat mich mächtig geärgert“, sagt der 65-Jährige. Denn sonst würde er den gemeinsamen Heiligen Abend in der Ludwigsburger Feuerseemensa unter keinen Umständen verpassen, auch wenn die Feier sich anders anfühle als zu Hause unterm Baum. Zu helfen liege ihm wirklich am Herzen. „Man freut sich, wenn die anderen sich freuen“, bringt er es auf einen ebenso einfachen wie verständlichen Nenner.