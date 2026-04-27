Heimlicher Coup 1986 Über Nacht: So entstanden in Stuttgart die ersten Frauenparkplätze Deutschlands
06.05.2026 - 06:00 Uhr
Gabriele Steckmeister ist eine streitbereite Frau, die von sich selbst sagt, dass die gerne provoziert. Als sie im November 1985 zur ersten Stuttgarter Frauenbeauftragten gewählt wurde, betraten sie und die Stadtverwaltung Neuland. Unter dem damaligen Oberbürgermeister Manfred Rommel war das. Steckmeister, damals 33 Jahre alt und promovierte Sozialwissenschaftlerin, scheute die Auseinandersetzung nicht.