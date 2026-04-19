Heimsieg gegen den TV Hardheim: Starke zweite Hälfte bringt der SG Schozach-Bottwartal den Sieg

Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal feierte am Samstagabend gegen den TV Hardheim einen 28:23-Heimsieg. Dabei legten die Gastgeber zu Beginn ein 3:0 vor, ehe sie nach fünfeinhalb Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen mussten.

In den Anfangsminuten hatten die Beilsteiner wiederholt Pech im Abschluss, als nur der Pfosten oder die Latte getroffen wurde. Beim zwischenzeitlichen 4:2 durch Marco Hornung kam ihnen das Aluminium aber zu Hilfe, als der Ball vom Innenpfosten ins Tor sprang. Lange hielt die Mannschaft von Trainer Timo Stauch einen Vorsprung von zwei bis drei Toren. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Gäste aber heran und erzielten zunächst den Ausgleich zum 13:13. Schließlich ging Hardheim gar mit 14:13 in Führung und brachte diesen knappen Vorsprung schließlich bis in die Halbzeitpause.

Bis Mitte der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Ergebnis ausgeglichen. Danach erarbeiteten sich die Gastgeber eine klare Führung. Beim 24:19 durch Cedric Carpouzis waren es bereits fünf Tore (52.). SG-Keeper Jan Oßmann hatte in dieser Phase des Spiels zudem zwei Siebenmeter pariert. Hardheim kam noch einmal auf zwei Tore zum 24:22 heran, doch ließen sich die Gastgeber das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen. Souverän brachten sie das Spiel über die Zeit und stellten den alten Abstand von fünf Toren wieder her, als Jan Fuhrmann Sekunden vor der Schlusssirene das 28:23 erzielte.

„Das war ein verdienter Sieg. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs, mit welcher Einstellung sie aufgetreten sind“, betonte SG-Coach Timo Stauch. „Die Jungs wollten mehr als der Gegner und vor allem in der zweiten Halbzeit sind alle Mannschaftsteile in die Bresche gesprungen“, sagt er. Mit nun 26:22 Punkten sind die Beilsteiner Fünfter. Am kommenden Sonntag steht das Auswärtsspiel beim punktgleichen Tabellennachbar Amicitia Viernheim an.

SG Schozach-Bottwartal: Kori, Oßmann – Mühlegg, Linder (1), Marco Hornung (4), Kienzle (2), Fohrmann (2), Mogens Hornung, Carpouzis (4), Stahl (4), Schneider, Keller (4), Kornmann (7), Schulze