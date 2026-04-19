Heimsieg gegen den TV Hardheim Starke zweite Hälfte bringt der SG Schozach-Bottwartal den Sieg
Mit dem 28:23-Sieg gegen TV Hardheim sicheren sich die Handballer der SG Schozach-Bottwartal Platz fünf in der Oberliga.
Mit dem 28:23-Sieg gegen TV Hardheim sicheren sich die Handballer der SG Schozach-Bottwartal Platz fünf in der Oberliga.
Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal feierte am Samstagabend gegen den TV Hardheim einen 28:23-Heimsieg. Dabei legten die Gastgeber zu Beginn ein 3:0 vor, ehe sie nach fünfeinhalb Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen mussten.