Heimsieg gegen Heilbronn Habo-Frauen drehen das letzte Saisonspiel im richtigen Moment
Der Handball-Verbandsligist siegt im Heimspiel in Oberstenfeld gegen die HSG Heilbronn – und beendet die Runde auf Rang sechs.
Der Handball-Verbandsligist siegt im Heimspiel in Oberstenfeld gegen die HSG Heilbronn – und beendet die Runde auf Rang sechs.
Mit einem hart erkämpften 26:24 (12:14)-Erfolg gegen den feststehenden Absteiger HSG Heilbronn haben die Verbandsliga-Frauen der Habo SG ihre Saison am Samstagabend vor heimischem Publikum in Oberstenfeld erfolgreich beendet.