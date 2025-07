Wenn die Schlagersängerin Andrea Berg zum Heimspiel in die Wir-Machen-Druck-Arena ruft, gibt es für ihre Fans kein Halten. Wir haben die Bilder vom Konzert.

Phillip Weingand 19.07.2025 - 10:20 Uhr

Wenn die Schlagerkönigin Andrea Berg zu ihrem jährlichen Heimspiel nach Großaspach lädt, herrscht in der Ortschaft im Rems-Murr-Kreis Ausnahmezustand. Am Freitag war es wieder so weit: Vor 17000 Menschen eröffnete die Sängerin das Konzertwochenende – am Samstag werden noch einmal so viele Besucher erwartet.