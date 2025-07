Ein gebührendes Jubiläumskonzert oder zu viel Kommerz? Die Meinungen zum Heimspiel-Konzert von Andrea Berg gehen auseinander.

Phillip Weingand 21.07.2025 - 17:42 Uhr

Sie feierte ihr 20. Heimspiel – und 34.000 Besucher feierten mit. In den sozialen Netzwerken überwiegt nach dem Jubiläumskonzert von Andrea Berg in Großaspach die Begeisterung, doch nicht allen hat das Heimspiel gleich gut gefallen. Wir haben uns in den sozialen Medien nach lobenden und kritischen Stimmen zum Konzert umgesehen – und ganz nebenbei von einer Begebenheit erfahren, welche die Fan-Nähe von Andrea Berg gut demonstriert.