Ein 18-Jähriger, der vom Frühlingsfest auf dem Weg nach Hause ist, wählt in Stuttgart-Vaihingen eine gefährliche Abkürzung. Beim Unfall am Bahnhof wird er schwer verletzt.

Christine Bilger 22.04.2025 - 15:40 Uhr

Auf dem Heimweg vom Frühlingsfest ist in der Nacht zum Montag ein 18-Jähriger am Vaihinger Bahnhof verunglückt. er soll kurz nach Mitternacht verbotenerweise über die Gleise gegangen sein. Offenbar wollte er von Bahnsteig 2 zu Bahnsteig 1 wechseln, ohne die Unterführung zu benutzen. Dabei wurde er von einem Zug erfasst, der ihn etwa 70 Meter weit mitschleifte. Seinen zwei Begleitern, die ebenfalls die gefährliche Abkürzung nahmen, sei nichts passiert, meldet die Bundespolizei. Der 18-Jährige kam mit schweren Verletzungen an den Beinen in eine Klinik.