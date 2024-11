Nun hat auch Heinz Strunk seinen „Zauberberg“ geschrieben. Für „Zauberberg 2“ hat der Erzähler, Comedian und Musiker einen Aufenthalt in einer Psychoklinik eingelegt. Ein Gespräch über Therapie, Thomas Mann und die Komik des Verfalls.

Stefan Kister 27.11.2024 - 17:33 Uhr

Als Heinz Strunk vor Kurzem in Thomas Manns Geburtsstadt Lübeck eine Kostprobe seines Jahrhundertromanupdates „Zauberberg 2“ gegeben hat, fühlten sich manche Gralshüter etwas auf den Schlips getreten. Hier erzählt er, wie er versucht hat, das in seinen Augen etwas handlungsarme Original, das vor exakt 100 Jahren erschienen ist, flott zukriegen. Und warum er bei allem, was ihn mit Thomas Mann verbindet, in einer Sache doch eher Team Kafka ist.