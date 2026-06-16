Wer sich in außergewöhnlicher Kulisse ins Eheglück stürzen mag, kann dies künftig im Landschloss Korntal tun. Das ehemalige Herrenhaus ist nun eine Außenstelle des Standesamts.
16.06.2026 - 05:00 Uhr
Ja, ich will: Bislang konnten sich Paare in Korntal-Münchingen ausschließlich in den zwei Trauzimmern der Rathäuser in Korntal und Münchingen standesamtlich ins Eheglück stürzen. Nun hat der Gemeinderat weitere Locations für die Eheschließung abgesegnet: den Blauen Saal und den Weinkeller im Landschloss Korntal. Es befindet sich am Saalplatz, unweit des Rathauses.