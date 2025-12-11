Für die Verantwortlichen ist es ein Pilotprojekt, das in Serie gehen soll: In Stuttgart-Stammheim sind nun fünf Wärmepumpen-Units für Mietshäuser installiert.
11.12.2025 - 07:00 Uhr
Eine Drohne surrt über dem Geschehen. Es ist kein alltäglicher Vorgang für die Verantwortlichen, weshalb von oben und von der Seite gefilmt wird, wie der große, blaufolierte Kasten am Kran baumelt. Es handelt sich dabei um eine Wärmepumpen-Einheit, die hier künftig Mietshäuser beheizen soll. Die Leistung: 42 Kilowatt.