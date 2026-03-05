Heizölpreis steigt Wie der Iran-Krieg Heizölkunden trifft
Heizöl wird teurer. Der Geschäftsführer von Scharr Wärme in Stuttgart berichtet, wie sich der Iran-Krieg auf das Geschäft und die Kunden auswirkt – und warum er vom Volltanken abrät.
Der Krieg im Nahen Osten treibt auch die Heizölpreise. Seit Wochenbeginn ist der Preis für einen Liter Heizöl um rund 30 Cent gestiegen, sagt Axel Wolff, Geschäftsführer von Scharr Wärme in Stuttgart.
Die Gasspeicher sind fast leer und der Iran-Krieg tobt weiter. Müssen sich Industrie und Verbraucher sorgen um ihre Energieversorgung machen? Die Bundesregierung wiegelt ab. Doch wie ernst ist der Lage wirklich?