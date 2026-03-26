Heizung kaputt Sindelfinger Johanneskirchenchor muss in die Christuskirche ausweichen
Wegen defekter Heizung: Der Chor der Sindelfinger Johanneskirche muss für sein Passionskonzert in die Christuskirche ausweichen. Die Rückkehr ist ungewiss.
Wegen defekter Heizung: Der Chor der Sindelfinger Johanneskirche muss für sein Passionskonzert in die Christuskirche ausweichen. Die Rückkehr ist ungewiss.
Für sein diesjähriges Passionskonzert am Karfreitag, 3. April, um 15 Uhr muss der Chor der Johanneskirche in die Christuskirche in der Vorderen Halde 21 ausweichen. Grund ist der schlechte Zustand der Heizung in der Johanneskirche. Da es Anfang April mitunter noch recht frisch sein kann, möchte man hier lieber kein Risiko eingehen.