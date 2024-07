Überlastete Bürgerbüros So kommt man am besten an Onlinetermine in Stuttgart

Die einen stehen am Bürgerbüro Schlange – andere buchen wie von der Stadt empfohlen einen Onlinetermin. Doch an die kommt man nur mühsam. Unsere Auswertung zeigt, in welchem Bürgerbüro Stuttgarter die besten Chancen haben.