Holländischer Käsegigant eröffnet an der Königstraße in Stuttgart

Sieht so der Käsehimmel ein? Ins Marquardt-Gebäude ist der holländische Käsegigant Henri Willig eingezogen, der die Vielfalt der Gouda-Sorten zelebriert. Zum Auftakt ist es so voll, dass die Schalen zum Probieren meist leer sind.

Uwe Bogen 06.05.2025 - 18:58 Uhr

Daheim in den Niederlanden dürfte jedes Kind die Filialen von Henri Willig kennen. 1975 hat der Gründer damit begonnen, Gouda in Premiumqualität herzustellen. Seitdem hat er sein Netz an Läden immer weiter ausgebaut. Jetzt will das Unternehmen aus Katwoude bei Amsterdam mit bunt verpackten Laiben Deutschland erobern. Stuttgart ist nach Würzburg, Köln, Berlin und Düsseldorf und anderen bereits die neunte deutsche Metropole, in der sich der Käsegigant in den deutschen Top-Einkaufslagen ansiedelt.