Am Samstag gibt es noch Testfahrten auf dem Abschnitt bis Weil der Stadt. Ab Sonntag gilt dann der neue Fahrplan. Was Fahrgäste der Hesse-Bahn wissen sollten.
12.06.2026 - 18:03 Uhr
Noch ist es ruhig auf den Gleisen zwischen Renningen und Weil der Stadt im Kreis Böblingen. Doch das wird sich ab diesem Sonntag, 14. Juni, ändern. Dann nämlich fährt die Hermann-Hesse-Bahn (HHB), die seit 1. Februar zwischen Calw und Weil der Stadt unterwegs ist, auch ab und bis Renningen. Und das zudem noch im anvisierten Halbstundentakt.