Am Samstag gibt es noch Testfahrten auf dem Abschnitt bis Weil der Stadt. Ab Sonntag gilt dann der neue Fahrplan. Was Fahrgäste der Hesse-Bahn wissen sollten.

Noch ist es ruhig auf den Gleisen zwischen Renningen und Weil der Stadt im Kreis Böblingen. Doch das wird sich ab diesem Sonntag, 14. Juni, ändern. Dann nämlich fährt die Hermann-Hesse-Bahn (HHB), die seit 1. Februar zwischen Calw und Weil der Stadt unterwegs ist, auch ab und bis Renningen. Und das zudem noch im anvisierten Halbstundentakt.

Seit einer Woche wird am Bahnhof Renningen gearbeitet, um dies möglich zu machen. Eine Lichtsignalanlage wurde installiert und mit dem Stellwerk verbunden. Im weiteren Verlauf der Strecke wurden weitere Signalanlagen installiert. Deshalb endet die S-Bahn-Linie 6 noch bis Samstag in Renningen, bis Weil der Stadt fahren stattdessen Busse.

„Die Lichtsignalanlage steht und zeigt rot an. Ich hoffe, sie zeigt ab Samstag dann grün an“, sagt Frank von Meißner, der Geschäftsführer des Zweckverbands der HHB. Denn am Samstag sind Testfahrten auf dem neuen Streckenabschnitt vorgesehen, um die neuen Signalanlagen auf Herz und Nieren zu prüfen.

Noch ist das neue Gleis für die Hesse-Bahn am Renninger Bahnhof leer. Ab Sonntag sollen hier die Züge einrollen. Foto: Simon Granville

Ab Sonntag zählt es dann, wenn Hesse-Bahn und S-Bahn gemeinsam auf der eingleisigen Strecke zwischen Renningen und Weil der Stadt unterwegs sind. Und das geht nur, wenn die Züge kurz hintereinander fahren.

Ebenfalls ab Sonntag ist die Hesse-Bahn dann auch alle 30 Minuten unterwegs statt bisher nur alle 60 Minuten. Die Geschwindigkeitsbeschränkung für die „Fledermaustunnel“ Hirsau und Forst wird dann aufgehoben, was den kürzeren Takt ermöglicht. In 59 Minuten geht es dann bei nur einmal umsteigen von Stuttgart in den nördlichen Schwarzwald und umgekehrt.

Weil aber im Berufsverkehr am Morgen und Nachmittag zusätzlich die Sprinter-S-Bahn 62 zwischen Weil der Stadt und Feuerbach unterwegs ist, fährt die Hesse-Bahn allerdings von Betriebsbeginn bis etwa 9.30 Uhr sowie ab 14.45 Uhr bis Betriebsschluss zunächst bis Jahresende nur einmal pro Stunde bis Renningen. Der Halbstundentakt gilt in dem Zeitraum dann nur zwischen Calw und Weil der Stadt.

Die Reaktivierung des Abschnitts der historischen württembergischen Schwarzwaldbahn war umstritten, vor allem mit Blick auf die Kosten. 240 Millionen Euro sind mittlerweile für Instandsetzung und Ausbau der 28 Kilometer langen Strecke veranschlagt. Vor allem 80 Millionen Euro für den Bereich Artenschutz, der größte Teil davon für den Umbau der zwei Tunnel zum Schutz von Fledermäusen, waren auf Kritik gestoßen. Die Hesse-Bahn soll den nördlichen Schwarzwald mit der Metropolregion Stuttgart verbinden und mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen.