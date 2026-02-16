Herrenbergerin fährt nach Jokkmokk Rasende Rentiere und eisige Kälte am Polarkreis
Seit Manuela Sebastian das erste Mal nach Nordschweden gereist ist, lässt der hohe Norden sie nicht mehr los. Nun hat sie sich einen Traum erfüllt.
Temperaturen unter minus 20 Grad? Für Manuela Sebastian kein Problem. Die Herrenbergerin hat sich jüngst einen Traum erfüllt und eine ganz besondere Veranstaltung besucht: den Samenmarkt in Jokkmokk in Nordschweden. Die Samen sind das indigene Volk Lapplands, ihr Siedlungsgebiet umfasst den Norden Norwegens, Schwedens, Finnlands und Teile Russlands.