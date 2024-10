Aortenzentrum eröffnet – Einzigartig in Süddeutschland

Das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) in Stuttgart hat ein neues Aortenzentrum gegründet, das in Süddeutschland einzigartig ist. Es bietet das gesamte Spektrum an Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für alle Erkrankungen der Aorta.

Manuela Feyder 28.10.2024 - 09:34 Uhr

Die Aorta, die als Hauptschlagader des Körpers vom Herzen bis in den Bauchraum reicht, wurde in diesem Jahr von den führenden Fachgesellschaften, wie der Europäischen Gesellschaft für Herz-Thorax-Chirurgie (EACTS) und der US-amerikanischen Society of Thoracic Surgeons (STS), als eigenständiges Organ eingestuft. Diese neue Leitlinie ermöglicht den Einsatz moderner Diagnose- und Therapiemethoden, die im Aortenzentrum des Robert Bosch Krankenhauses (RBK) angewendet werden. Es gehört zur Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie und verfolgt einen innovativen, interdisziplinären Ansatz, von dem die Patientinnen und Patienten profitieren.