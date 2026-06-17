Hesse-Bahn bis Renningen Warum der Böblinger Landrat bei der offiziellen Feier fehlt
Zwar freuen sich alle, dass die neue Zugverbindung den Nordschwarzwald näher an die Region Stuttgart rückt. Doch beim Geld hören die Gemeinsamkeiten auf.
Zwar freuen sich alle, dass die neue Zugverbindung den Nordschwarzwald näher an die Region Stuttgart rückt. Doch beim Geld hören die Gemeinsamkeiten auf.
Es ist 10 Uhr in Renningen: Obwohl es ein Wochentag ist, ist dieser Termin am Bahnhof gut besucht. Aus Calw ist der Landrat Helmut Riegger gekommen, samt Stellvertreter und Verkehrsabteilung. Frank von Meißner ist natürlich da, der Geschäftsführer des Zweckverbands der Hermann-Hesse-Bahn (HHB), um die es an diesem Tag geht. Denn seit dem 14. Juni fährt die HHB endlich bis Renningen.