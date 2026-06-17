Hesse-Bahn bis Renningen: Warum der Böblinger Landrat bei der offiziellen Feier fehlt

Es ist 10 Uhr in Renningen: Obwohl es ein Wochentag ist, ist dieser Termin am Bahnhof gut besucht. Aus Calw ist der Landrat Helmut Riegger gekommen, samt Stellvertreter und Verkehrsabteilung. Frank von Meißner ist natürlich da, der Geschäftsführer des Zweckverbands der Hermann-Hesse-Bahn (HHB), um die es an diesem Tag geht. Denn seit dem 14. Juni fährt die HHB endlich bis Renningen.

Die Renninger Bürgermeisterin Melanie Hettmer hat eine Kindergartengruppe für die Unterhaltung mitgebracht. Verschiedene Gemeinderäte sind ebenfalls präsent. Und selbst der Vorsitzende des Verbands der Region Stuttgart, Rainer Wieland, hat den Weg nach Renningen gefunden. Nur einer fehlt: Der Landrat des Landkreises, in dem das Ganze stattfindet: Roland Bernhard.

Auslandsreise als Grund für die Absage des Landrats?

Benjamin Lutsch, der Sprecher des Landratsamtes in Böblingen, nennt anderweitige Termine als Grund: „Herr Bernhard hat die Teilnahme ursprünglich wegen einer Auslandsreise nach Litauen abgesagt. Diese fand zwar nicht statt, aber es haben sich für den Montag andere Verpflichtungen ergeben.“

Ganz ohne Vertreter ist der Kreis Böblingen an jenem Tag aber nicht. Statt Bernhard ist der Verkehrsdezernent Gernot Kämmerer dabei. Doch das Fehlen von Roland Bernhard fällt einigen Anwesenden auf. Gerade vor dem Hintergrund des jüngsten Streits der Landräte. Dabei ging es um einen Finanzierungsbeitrag aus Böblingen für das insgesamt 240 Millionen Euro teure Bahnreaktivierungsprojekt.

Freundliche Worte fielen zwischen den beiden Landräten Roland Bernhard (links) und Helmut Riegger (Mitte) noch bei der Jungfernfahrt der Hesse-Bahn am 31. Januar, hier im Bahnhof von Weil der Stadt. Rechts: der damalige Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Foto: Ligthworkart/Manuel Kamuf

In Calw hat man auf 4,2 Millionen Euro aus dem Nachbarkreis gehofft. Grundlage dafür ist ein Eckpunkte-Papier aus dem Jahr 2019, als ein vom Landesverkehrsministerium moderierter Kompromiss zur Reaktivierung der Hesse-Bahn den Durchbruch brachte. Mit der Festlegung, dass die Hesse-Bahn bis Renningen fährt, wo Anschluss an die S 60 nach Sindelfingen und Böblingen besteht, und nicht nur bis Weil der Stadt, wo die S 6 beginnt.

Eine Analyse hatte damals ergeben, dass 40 Prozent des wirtschaftlichen Nutzens der Hesse-Bahn im Kreis Böblingen verblieben. „Hinsichtlich der Finanzierung der Infrastruktur streben die Partner eine Finanzierung anteilig des Kommunalanteils an“, heißt es in dem Eckpunkte-Papier.

Roland Bernhard hat in den vergangenen Wochen aber mehrfach seine Ansicht betont, es handele sich dabei um „eine unverbindliche Absicht, keine verbindliche Regelung oder gar verpflichtende Zusage“. Es gebe weder einen schriftlichen Vertrag darüber noch den notwendigen Beschluss des Kreistags.

Riegger: „Wir brauchten keine notarielle Bestätigung“

Für den Calwer Landrat wirft der Streit um die 4,2 Millionen Euro einen kleinen Schatten auf die Vollendung des Projekts. „Wir haben hunderttausende Euro dafür ausgegeben, damit das Nebeneinander von S-Bahn und Hesse-Bahn funktioniert, und dafür auch eine Absichtserklärung abgegeben. Wir brauchten keine notarielle Bestätigung, um uns daran zu halten“, sagte Riegger in Renningen.

Der Streit der Landräte wird auch deshalb aufmerksam beobachtet, weil beide Kreise in vielen Dingen eng zusammenarbeiten. Größtes gemeinsames Projekt ist dabei der Klinikverbund, an dem Böblingen mit 60 und Calw mit 40 Prozent beteiligt sind. Riegger ist dabei im Aufsichtsrat der Stellvertreter von Bernhard und sagt: „Wenn man so eng zusammenarbeitet wie wir beim Klinikverbund, dann erwarte ich, dass man das auch bei anderen Dingen macht.“

Hermann-Hesse-Bahn

Kosten Die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Calw und Weil der Stadt und die Verlängerung nach Renningen kostet etwa 240 Millionen Euro. Rund 40 Millionen Euro davon sind Planungskosten, 200 Millionen Euro Investitionskosten. 90 Prozent davon wiederum, so hofft man in Calw, wird das Bundesverkehrsministerium übernehmen. Die Hesse-Bahn wurde bereits in ein entsprechendes Förderprogramm aufgenommen, der Bescheid steht aber noch aus.

Übernahme Bleiben aber immer noch 65 Millionen übrig, die der Zweckverband trägt. 50 Prozent der Anteile hält der Kreis Calw, den Rest die Stadt Calw sowie die Gemeinden Ostelsheim und Althengstett. Weil der Stadt hat für den Wiederaufbau einer Eisenbahnbrücke über die B 295 zahlen müssen, die nach dem Ende der Schwarzwaldbahn abgerissen worden war.