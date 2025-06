Der heutige Freitag ist für die Börsen ein besonderer Tag – viel Bewegung an den Börsen ist am „Hexensabbat“ normal. Was ist das eigentlich?

Michael Bosch 20.06.2025 - 13:45 Uhr

An diesem Freitag, 20. Juni, ist wieder großer Verfallstag an der Börse – oder auch Hexensabbat (englisch: Triple Witching Day) genannt: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom „großen Verfall“ oder auch „vierfachen Verfall“ sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen.