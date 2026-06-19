„Hey, Muse“-Flohmarkt: Ein lebendiger Ort für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture

Trommelwirbel: Das Flohmarkt-Format der Stuttgarter Agentur Omuse ist zurück – größer, vielfältiger und mit einigen Neuerungen. Die Genz Z dürfte aufatmen, standen sie sich beim letzten Event im Perkins Park doch stundenlang die Beine in den Bauch. Es herrschte ein Andrang mit dem Josephin Thome und Aylin Eraslan nicht gerechntet hatten.

„Der Ansturm war extrem, viele sind spontan noch vorbeigekommen bis wir irgendwann den Ticket-verkauf schließen mussten, weil es sonst zu voll gewesen wäre“, erinnern sich die beiden. „Danach haben wir erstmal eine Pause gebraucht.“ Man habe das Event schließlich nur zu zweit geplant, on top zum Tagesgeschäft.

Als Zwei-Frau-Agentur sei der Aufwand einfach zu groß gewesen, das Konzept stand auf der Kippe. Doch die Pause und das Learning aus den letzten beiden Events brachte die Erleuchtung oder genauer eine Begegnung, die den Flohmakrt nochmal ins Spiel bringen sollte.

Kräfte bündeln: Influencer-Agentur heyhey steigt mit ein

Denn das Format am Samstag wird nun zusammen mit der Stuttgarter Influencer-Agentur heyhey gestemmt, deren Tagesgeschäft Creator-Marketing ist. Zusammen wolle man die Phoenixhalle in einen lebendigen Marktplatz für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture verwandeln. „Einfach mal die Kräfte bündeln und das Ganze zusammen aufziehen.“

Nach zwei erfolgreichen Events in der Schankstelle sowie im Perkins Park mit rund 3000 Besucher:innen geht das Format also nun in die dritte Runde. „Wir wurden so oft auf den Flohmarkt angesprochen und haben dann einfach gemerkt, das Event gibt den Stuttgarter:innen was.“

Daydrinking trifft auf Thrifting und Community

Und was ist es genau, das den Nerv – vor allem auch bei der Gen Z – so trifft? „Die Leute sehnen sich einfach immer mehr nach Tagesevents“, beobachtet Aylin und ergänzt: „Und eben auch Thrifting, nachhaltig leben, Kreislaufwirtschaft bleiben ein Thema.“

Außerdem würde man das Ganze noch mit Musik, guter Laune und Community verbinden. „Viele feiern eben gerade diesen Community-Gedanken – und darauf ist ja Omuse auch aufgebaut. Unsere Events sind deshalb auch nicht exklusiv, sondern jeder ist willkommen“, betont Josephin.

„Cooles von Kreativen aus der Stadt“

Außerdem könne man den ganzen Tag auf dem Flohmarkt-Event abhängen. Und auch dieses Mal ist einiges geboten: Vom Secondhand-Shopping bei lokalen Influencer:innen und Community-Mitgliedern, über entspanntes Daydrinking mit DJ-Sets, bis hin zu Tattoos vom Mommy I'm sorry, Tooth Gem Artists und natürlich bester Verpflegung mit Food Trucks von lokalen Food-Favoriten wie Mommis Kitchen, Cupcakes & Bagels sowie doendoen.

Neu ist außerdem eine gesonderte Mens Area, die auf vielfachen Wunsch der letzten Edition nun umgesetzt wurde. Es wird Prints von Künstler:innen zu kaufen geben und auch eine Upcycling-Artist erwartet die Besucher:innen. „Es wird super viel Cooles von Kreativen aus der Stadt geben und da sind wir schon auch Dreh- und Angelpunkt, damit man das alles eben auch entdecken kann.“

„Hey, Muse“-Flohmarkt in der Phoenixhalle (am Römerkastell), Naststr. 43-47, Stuttgart-Bad Cannstatt, Vorverkaufstickets gibt's unter www.omuse-agency.de