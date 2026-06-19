 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Ein lebendiger Ort für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture

„Hey, Muse“-Flohmarkt Ein lebendiger Ort für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture

„Hey, Muse“-Flohmarkt: Ein lebendiger Ort für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture
1
Vintage-Finds, Food, Drinks und viele Specials auf dem „Hey, Muse“-Flohmarkt – dafür stehen die Stuttgarter:innen gern Schlange. Foto: Omuse Agency

Daydrinking, Stände lokaler Influencer und Mens Area: Das Flohmarkt-Format der Stuttgarter Agentur Omuse mischt am Samstag mal wieder den Kessel auf.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Trommelwirbel: Das Flohmarkt-Format der Stuttgarter Agentur Omuse ist zurück – größer, vielfältiger und mit einigen Neuerungen. Die Genz Z dürfte aufatmen, standen sie sich beim letzten Event im Perkins Park doch stundenlang die Beine in den Bauch. Es herrschte ein Andrang mit dem Josephin Thome und Aylin Eraslan nicht gerechntet hatten.

 

„Der Ansturm war extrem, viele sind spontan noch vorbeigekommen bis wir irgendwann den Ticket-verkauf schließen mussten, weil es sonst zu voll gewesen wäre“, erinnern sich die beiden. „Danach haben wir erstmal eine Pause gebraucht.“ Man habe das Event schließlich nur zu zweit geplant, on top zum Tagesgeschäft.

Als Zwei-Frau-Agentur sei der Aufwand einfach zu groß gewesen, das Konzept stand auf der Kippe. Doch die Pause und das Learning aus den letzten beiden Events brachte die Erleuchtung oder genauer eine Begegnung, die den Flohmakrt nochmal ins Spiel bringen sollte.

Kräfte bündeln: Influencer-Agentur heyhey steigt mit ein

Denn das Format am Samstag wird nun zusammen mit der Stuttgarter Influencer-Agentur heyhey gestemmt, deren Tagesgeschäft Creator-Marketing ist. Zusammen wolle man die Phoenixhalle in einen lebendigen Marktplatz für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture verwandeln. „Einfach mal die Kräfte bündeln und das Ganze zusammen aufziehen.“

Nach zwei erfolgreichen Events in der Schankstelle sowie im Perkins Park mit rund 3000 Besucher:innen geht das Format also nun in die dritte Runde. „Wir wurden so oft auf den Flohmarkt angesprochen und haben dann einfach gemerkt, das Event gibt den Stuttgarter:innen was.“

Daydrinking trifft auf Thrifting und Community

Und was ist es genau, das den Nerv – vor allem auch bei der Gen Z – so trifft? „Die Leute sehnen sich einfach immer mehr nach Tagesevents“, beobachtet Aylin und ergänzt: „Und eben auch Thrifting, nachhaltig leben, Kreislaufwirtschaft bleiben ein Thema.“

Außerdem würde man das Ganze noch mit Musik, guter Laune und Community verbinden. „Viele feiern eben gerade diesen Community-Gedanken – und darauf ist ja Omuse auch aufgebaut. Unsere Events sind deshalb auch nicht exklusiv, sondern jeder ist willkommen“, betont Josephin.

„Cooles von Kreativen aus der Stadt“

Außerdem könne man den ganzen Tag auf dem Flohmarkt-Event abhängen. Und auch dieses Mal ist einiges geboten: Vom Secondhand-Shopping bei lokalen Influencer:innen und Community-Mitgliedern, über entspanntes Daydrinking mit DJ-Sets, bis hin zu Tattoos vom Mommy I'm sorry, Tooth Gem Artists und natürlich bester Verpflegung mit Food Trucks von lokalen Food-Favoriten wie Mommis Kitchen, Cupcakes & Bagels sowie doendoen.

Neu ist außerdem eine gesonderte Mens Area, die auf vielfachen Wunsch der letzten Edition nun umgesetzt wurde. Es wird Prints von Künstler:innen zu kaufen geben und auch eine Upcycling-Artist erwartet die Besucher:innen. „Es wird super viel Cooles von Kreativen aus der Stadt geben und da sind wir schon auch Dreh- und Angelpunkt, damit man das alles eben auch entdecken kann.“

„Hey, Muse“-Flohmarkt in der Phoenixhalle (am Römerkastell), Naststr. 43-47, Stuttgart-Bad Cannstatt, Vorverkaufstickets gibt's unter www.omuse-agency.de

Weitere Themen

„Hey, Muse“-Flohmarkt: Ein lebendiger Ort für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture

„Hey, Muse“-Flohmarkt Ein lebendiger Ort für Secondhand-Mode, Community und Pop-Culture

Daydrinking, Stände lokaler Influencer und Mens Area: Das Flohmarkt-Format der Stuttgarter Agentur Omuse mischt am Samstag mal wieder den Kessel auf.
Von Tanja Simoncev
Deutschlandticket in Frankreich: Stuttgart–Paris zum Nulltarif: Diese Chance haben junge Bahnreisende im Sommer

Deutschlandticket in Frankreich Stuttgart–Paris zum Nulltarif: Diese Chance haben junge Bahnreisende im Sommer

Junge Menschen aus Baden-Württemberg können im Sommer kostenlos mit dem Deutschlandticket nach Paris reisen. Was dahintersteckt und worauf zu achten ist.
Von Rainer Roth
Insolvenz des Marienhospitals: Was bedeutet das für den Klinikbetrieb?

Insolvenz des Marienhospitals Was bedeutet das für den Klinikbetrieb?

Das Stuttgarter Marienhospital hat Insolvenz beantragt. Experten erklären, welche Auswirkungen das auf Patienten und Mitarbeitende haben kann.
Von Carolin Klinger
Hitze in Stuttgart: Warnung vor Tropennächten in Stuttgart – wie man sich schützt

Hitze in Stuttgart Warnung vor Tropennächten in Stuttgart – wie man sich schützt

In der aktuellen Hitzewelle bittet die Stadt Stuttgart unter anderem um Wachsamkeit in der Nachbarschaft. Tropennächte können für bestimmte Personengruppen besonders gefährlich sein.
Von Judith A. Sägesser
Gastronomie: Ein Dorf in Süditalien bekocht ganz Stuttgart - in 15 Restaurants

Gastronomie Ein Dorf in Süditalien bekocht ganz Stuttgart - in 15 Restaurants

L'Aleph war der Anfang: Aus der legendären Kneipe an der Eberhardstraße sind zahlreiche Restaurants hervorgegangen. La Piazza, Riva und Trattoria Krone gehören dazu.
Von Kathrin Haasis
Stuttgarter Zeitung: In eigener Sache

Stuttgarter Zeitung In eigener Sache

Wir informieren unsere Abonnentinnen und Abonnenten über eine Änderung beim Plus-/Web-Abonnement. Mehr dazu lesen Sie hier.
Von Redaktion
Sommer in Stuttgart: Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Sommer in Stuttgart Cafés, Bars und Gastros mit kühlen Hinterhöfen

Schatten, Schorle und Schlemmen – was gibt es Besseres im Sommer? In diesen Stuttgarter Cafés, Bars und Restaurants kann man sich in schönen Hinterhöfen abkühlen.
Von Carina Kriebernig
Eisdielen- und Cafés in Stuttgart: Temperaturen über 30 Grad – bei diesen Eisdielen finden Stuttgarter Abkühlung

Eisdielen- und Cafés in Stuttgart Temperaturen über 30 Grad – bei diesen Eisdielen finden Stuttgarter Abkühlung

Temperaturen über 30 Grad bringen Stuttgarter derzeit ins Schwitzen. Da kommt eine Abkühlung gelegen. Stuttgarts beste Eisdielen für Experientierfreudige, Familien, Veganer und Co.
Von Nina Scheffel
Klinik ist insolvent: „Unvorstellbar“: Patienten bangen um die Zukunft des Marienhospitals

Klinik ist insolvent „Unvorstellbar“: Patienten bangen um die Zukunft des Marienhospitals

Der Träger des Marienhospitals hat beim Stuttgarter Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Bei den Patienten der Klinik löst die Nachricht gemischte Reaktionen aus.
Von Rainer Roth
Über den Dächern Stuttgarts: So schön sind die Balkone im Kessel

Über den Dächern Stuttgarts So schön sind die Balkone im Kessel

Balkone sind immer etwas besonderes. Uns zeigen Stuttgarter:innen, wie sie es sich auf ihren wenigen Quadratmetern Außenbereich besonders schön gemacht haben.
Von Viviana Bastone
Weitere Artikel zu Stuttgart Influencer Second Hand Flohmarkt Event Wochenende
 
 