Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, spricht im Interview über den Standort Stuttgart, Jobs in der Autoindustrie – und ihre Forderungen an die Politik.
13.02.2026 - 12:04 Uhr
Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), ist beim „Dekra Dialog“ in Stuttgart als Gastrednerin aufgetreten. Vor rund 200 Gästen aus Wirtschaft und Politik sprach sie beim Prüfkonzern unter anderem über die Transformation vom Verbrenner zur Elektromobilität und den Standort Deutschland. Anschließend stellte sie sich Fragen aus dem Saal.