Von Stuttgart gibt es ein digitales Abbild, um Zukunftsszenarien durchzuspielen. Das besondere Werkzeug soll der Stadt und allen Stuttgartern bei der Energiewende helfen.

Der Tisch zieht Neulinge gleich in seinen Bann. Wie man auf der Tischplatte, die wie ein großer Smartphone-Bildschirm aussieht, per Fingerzoom durch Stuttgart segeln kann. In 3-D-Optik die Häuserschluchten entlang. Nun könnte man sagen: Es gibt auch virtuelle Stadtkarten bekannter Suchmaschinen-Anbieter. Doch diese hier kann Dinge, die für die Stadt ziemlich nützlich sein können beim Ziel, bis 2035 emissionsfrei zu sein. Denn was man auf dem von Leuten der Hochschule für Technik selbst gebauten Tisch sieht, ist der digitale Zwilling von Stuttgart.