Kann man den Vatertag dazu nutzen, um den Rasen zu mähen? Welche Gartenarbeiten erlaubt sind und welche nicht.
14.05.2026 - 06:00 Uhr
Christi Himmelfahrt ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Damit gilt grundsätzlich Feiertagsruhe: Öffentlich bemerkbare Arbeiten, die die Ruhe des Tages stören oder dem Charakter des Feiertags widersprechen, sind verboten. Private Gartenarbeit ist aber nicht automatisch untersagt. In vielen Bundesländern sind leichte, nicht gewerbsmäßige Tätigkeiten im Garten erlaubt, solange sie niemanden stören und insbesondere keine Gottesdienste beeinträchtigen.