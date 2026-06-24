Der Bodensee erreicht einen Rekordwert – allerdings keinen zum Feiern. Denn der Wasserstand ist so niedrig wie nie zuvor an diesem Tag im Jahr. Warum das so ist.
24.06.2026 - 15:01 Uhr
Das Wasser im Bodensee steht derzeit so niedrig wie nie zuvor an einem solchen Tag im Jahr. Nach den Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) stand der Pegel in Konstanz am frühen Nachmittag bei 3,32 Metern (Stand: 13 Uhr), das ist ein historischer Tiefststand. Der langjährige Mittelwert liege mit 4,32 Metern einen ganzen Meter über der aktuellen Marke.