Die Spannung steigt. Bald ist der Eingangspavillon der Wilhelma fertig. Welche Arbeiten noch ausstehen, weiß Christian Angermann vom Landesbetrieb Vermögen und Bau.
Wilhelma-Fans fiebern der Eröffnung des sanierten Eingangspavillons entgegen. Was noch zu tun ist, das weiß Christian Angermann, der Referatsleiter Wilhelma vom zuständigen Amt Vermögen und Bau. Der Landesbetrieb verwaltet, baut und unterhält die landeseigenen Grundstücke und Gebäude des Landes Baden-Württemberg. Derzeit gibt es noch ein paar Restarbeiten zu erledigen wie Deckenarbeiten, Bodenarbeiten, Fensterarbeiten, neue Eingangstür, Restaurierung des Holzsockels und Farbfassungen, außerdem die Möblierung und Beleuchtung sowie Elektroarbeiten. Deshalb ist der Pavillon noch mit Bauzäunen abgesperrt.