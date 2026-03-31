Wernau hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Luftaufnahmen aus dem Kreisarchiv Esslingen bezeugen den drastischen Wandel.
31.03.2026 - 05:00 Uhr
Wernau im Jahr 1957: Eine stark wachsende Bevölkerung, Industrie siedelt sich an, zahlreiche Flüchtlinge und Vertriebene sind vor Ort. Die Stadt im Neckartal befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Liegt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Wernaus im Jahr 1950 noch bei 4352, klettert sie im Jahr 1962 auf 10 124, teilt Vanessa Schach vom Kreisarchiv Esslingen mit.