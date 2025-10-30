Das Historische Volksfest droht dem Sparzwang im Haushalt zum Opfer zu fallen. Das wäre die falschen Entscheidung, findet unser Redakteur Frank Rothfuß.

Frank Rothfuß 02.10.2025 - 14:54 Uhr

Es muss gespart werden. 630 Millionen Euro will die Stadt weniger ausgeben, weil die Gewerbesteuer sinkt. Dem droht nun das Historische Volksfest auf dem Schlossplatz zum Opfer fallen. Geplant ist es für 2026. Eine Million Euro soll es kosten. Genau so viel wie die Silvesterparty auf dem Schlossplatz. Und die soll stattfinden. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Da eine Party, die man macht, damit Rabauken nicht den Schlossplatz in Schutt und Asche legen und ihre Mitmenschen in Brand stecken. Und da ein Fest mit alten Karussells, das von der Geschichte dieses Landes erzählt, bei der jüngsten Auflage im Jahre 2022 mehr als 600 000 Menschen anzog, zu dem vor allem Familien und ältere Menschen kommen – und bei dem in einer Woche keine einzige Gewalttat verzeichnet wurde.