Am frühen Morgen eine Fledermaus, danach ist aber noch lange nicht Schluss: Die Ditzinger Feuerwehr ist bei großer Hitze mehrere Stunden gefordert.
In den frühen Morgenstunden des Samstags musste die Ditzinger Feuerwehr eine Fledermaus aus einem Wohnraum hinausgeleiten. Doch auch nach diesem eher skurrilen Vorfall war für die Brandschützer noch lange nicht Schluss. Sie mussten am Samstagnachmittag bei Temperaturen bis knapp unter 40 Grad in kürzester Zeit zu drei hitzebedingten Einsätzen ausrücken. Dabei hatten jeweils aufgrund der Hitze verschiedene technische Geräte versagt, Brände waren nicht ausgebrochen. „Für die eingesetzten Einsatzkräfte kam es zu einer mehrstündigen Maximalbelastung, die glücklicherweise ohne gesundheitliche Folgen blieb“, fasst Feuerwehr-Pressesprecher Andreas Häcker zusammen.