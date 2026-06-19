Bereits am Freitag steigen die Temperaturen verbreitet auf 30 bis 38 Grad. Nur im äußersten Norden und an den Küsten bleibt es etwas kühler. Neben der Hitze nimmt auch die Gewittergefahr zu. Bis zum Mittag ziehen im Norden einzelne kräftige Gewitter ostwärts. Ab dem Nachmittag und Abend können sich ausgehend von den Mittelgebirgen erneut örtlich kräftige Gewitter entwickeln.

Es drohen Hagel und Starkregen Dabei sind nach Einschätzung des DWD lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Vereinzelt kann es auch zu Unwettern kommen. Besonders bei eng begrenzten Gewittern sind Starkregenmengen von mehr als 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen über zwei Zentimetern gering wahrscheinlich. Extreme Unwetter mit mehr als 40 Litern pro Quadratmeter sind nicht ausgeschlossen. In Südbaden und Schwaben können an einzelnen Gewittern zudem schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde auftreten.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt die Lage unruhig. Während die Gewitter vielerorts zunächst langsam abklingen, können von Benelux her im Westen neue und verbreiteter auftretende Gewitter aufziehen. Vor allem in der ersten Nachthälfte besteht dabei erneut Unwetterpotenzial. Die Temperaturen sinken nur auf 23 bis 16 Grad, vielerorts bleibt es damit ungewöhnlich warm.

Wochenende wird heiß

Am Samstag setzt sich das schwülheiße Wetter fort. Im Norden und in der Mitte ziehen zunächst Wolken mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern durch. Sonst beginnt der Tag häufig sonnig, bevor sich im Tagesverlauf teils mächtige Quellwolken bilden. Vor allem über dem Bergland und im Osten sind kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr möglich. Die Höchstwerte liegen erneut verbreitet zwischen 30 und 38 Grad, die höchsten Temperaturen werden im Südwesten erwartet.

Am Sonntag entspannt sich die Lage im Norden etwas. Dort ist es bei viel Sonne meist trocken, die Temperaturen erreichen 24 bis 29 Grad, direkt an der See bleibt es kühler. Im großen Rest des Landes bleibt es dagegen heiß und teils schwül. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 39 Grad. Im Tagesverlauf können sich vor allem über der Mitte Deutschlands und über dem Bergland wieder kräftige Schauer und Gewitter bilden, lokal mit Unwettergefahr.

Vorläufiger Hitzerekord am Montag erwartet

Der vorläufige Höhepunkt der Hitze könnte am Montag erreicht werden. Während im Norden 26 bis 31 Grad erwartet werden, bleibt es im übrigen Deutschland sonnig, heiß und teils schwül. Der DWD rechnet mit Höchstwerten zwischen 32 und 40 Grad. Besonders im Bergland können sich erneut kräftige Schauer und Gewitter entwickeln, lokal besteht weiterhin Unwettergefahr.

Die Hitzewelle trifft Deutschland damit nicht nur mit hohen Tagestemperaturen, sondern auch mit warmen Nächten und erhöhter Gewitterneigung. Für viele Menschen kann die Wärmebelastung gesundheitlich anstrengend werden. Besonders ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke und Menschen, die im Freien arbeiten, sollten die Hitze ernst nehmen. Wichtig sind ausreichend Flüssigkeit, Schatten, leichte Kleidung und möglichst wenig körperliche Belastung in den heißesten Stunden des Tages.