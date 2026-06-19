Deutschland steht vor mehreren Tagen mit teils extremer Hitze. Sogar die 40-Grad-Marke kann geknackt werden.
19.06.2026 - 11:17 Uhr
Bereits am Freitag steigen die Temperaturen verbreitet auf 30 bis 38 Grad. Nur im äußersten Norden und an den Küsten bleibt es etwas kühler. Neben der Hitze nimmt auch die Gewittergefahr zu. Bis zum Mittag ziehen im Norden einzelne kräftige Gewitter ostwärts. Ab dem Nachmittag und Abend können sich ausgehend von den Mittelgebirgen erneut örtlich kräftige Gewitter entwickeln.