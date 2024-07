Im Sommer gilt ganz klar: Immer dann lüften, wenn es kühl ist. Das ist vor allen Dingen nachts der Fall. Kann man die Fenster nachts nicht offenlassen, sollte man in den Morgen- und Abendstunden verstärkt lüften. Um die kühle Luft in den Räumen zu halten, sollte man die Fenster abdunkeln und schließen, wenn es Richtung Vormittag geht und die Temperaturen steigen. Wenn man sich tagsüber nicht zu Hause befindet, ist das die beste Möglichkeit, um die Wohnung kühl zu halten.

Manchmal müssen die Fenster geöffnet werden

Problematisch wird es, wenn man das Haus nicht verlässt, weil man zum Beispiel im Homeoffice arbeitet. Egal, wie viel kühle Luft man nachts in die Wohnung bekommen hat, an einem heißen Tag lässt es sich kaum vermeiden, dass es irgendwann warm wird. Je höher die Wohnung gelegen ist, desto schlimmer wird die Hitze im Laufe des Tages.

Hinzu kommt, dass es mit der Zeit stickig wird. Die Frischluft ist irgendwann verbraucht. Es kann zu Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten kommen. Insbesondere dann, wenn die Temperatur durch den Betrieb von elektrischen Geräten oder durch Aktivitäten wie Kochen noch weiter ansteigt.

In solchen Fällen ist es meist unerlässlich, die Fenster trotz der Hitze zu öffnen. Dabei lässt man den Sonnenschutz am besten unten, sodass die Sonne die Wohnung nicht unnötig aufheizt. Zusätzlich sollte man für einen Durchzug sorgen, indem man möglichst gegenüberliegende Fenster öffnet.

Abkühlung durch Ventilatoren und Kühlgeräte

Lässt sich in der Wohnung kein Durchzug herstellen, kann man Ventilatoren zur Hilfe nehmen. Diese platziert man am besten am Boden und richtet sie schräg nach oben, um die kühlere Luft am Boden nach oben zu befördern. Eine Schüssel mit Wasser und Eiswürfeln direkt vor dem Ventilator kann zusätzlich für einen kühlenden Effekt sorgen.

Eine richtige Abkühlung lässt sich aber leider nur mit Klimageräten erreichen. Bei diesen muss jedoch die warme Luft über einen Schlauch nach draußen geleitet werden. Ansonsten bringen sie nichts. Eine Zwischenlösung sind Luftkühler mit Wasserverdunstung. Diese wirbeln nicht nur die warme Luft auf wie der Ventilator, sondern sorgen dabei auch für einen kühlen Luftstrom. Dieser ist aber lange nicht so effizient, um die Wohnung zu kühlen, wie ein Klimagerät.