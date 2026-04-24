Am Pariser Platz in Stuttgart ist es bei Hitze schwer auszuhalten. Die Stadt sieht sich – wieder einmal – mit der Frage konfrontiert, wann im Europaviertel etwas passiert.
24.04.2026 - 10:57 Uhr
Es gibt Leute, die sagen über den Pariser Platz in Stuttgart, dass sie sich dort im Sommer keine Minute länger als nötig aufhalten. Jan Cremers von der Hochschule für Technik in Stuttgart gehört dazu, dessen Studierende den Platz mit Blick auf die steigende Hitze genauer unter die Lupe nehmen. Intern heiße der Platz im Europaviertel Bratpfanne, sagte Cremers im vergangenen Sommer gegenüber unserer Redaktion.