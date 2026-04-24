Am Pariser Platz in Stuttgart ist es bei Hitze schwer auszuhalten. Die Stadt sieht sich – wieder einmal – mit der Frage konfrontiert, wann im Europaviertel etwas passiert.

Es gibt Leute, die sagen über den Pariser Platz in Stuttgart, dass sie sich dort im Sommer keine Minute länger als nötig aufhalten. Jan Cremers von der Hochschule für Technik in Stuttgart gehört dazu, dessen Studierende den Platz mit Blick auf die steigende Hitze genauer unter die Lupe nehmen. Intern heiße der Platz im Europaviertel Bratpfanne, sagte Cremers im vergangenen Sommer gegenüber unserer Redaktion.

Zum dritten Mal bei der Stadt Stuttgart nachgehakt Dass es dort nicht bleiben kann, wie es ist, sagen auch die Freien Wähler im Gemeinderat – seit Jahren. Nachdem sie sich bereits in den Jahren 2023 und 2024 bei der Stadtverwaltung erkundigt haben, wie man den Pariser Platz schattiger gestalten könnte, haben sie nun zum dritten Mal nachgehakt.

Es gibt ein Wasserspiel auf dem Pariser Platz in Stuttgart. Foto: Archiv Lichtgut/Max Kovalenko

„Seit bald drei Jahren versuchen wir Freie Wähler, die Begrünung des Pariser Platzes und des Europaviertel anzuschieben“, schreiben die Freien Wähler. „Leider ist kaum etwas passiert.“

Das sagt die Stadt Stuttgart zum Pariser Platz

Im Ausschuss für Technik und Stadtentwicklung hat die Stadt nun dargestellt, wie sie auf die Gemengelage auf dem Pariser Platz blickt. Er sei ja „immer wieder negativ in der Presse“, sagte Melanie Gerber-Hartmann vom Amt für Stadtplanung und Wohnen. „Wir haben uns aus Ressourcengründen nicht mit dem Pariser Platz befasst.“ Sie warb dafür, „dem Platz noch mal eine Chance zu geben“. Zu warten, wie er sich entwickele, wenn das letzte große Baufeld bebaut sei.

Der Pariser Platz sei bewusst als Veranstaltungsort geplant worden, sagte Gerber-Hartmann. Früher waren hier die Jazz Open, es gibt auch Verankerungen für ein Zirkuszelt. Die Freien Wähler möchten eine Auflistung der Veranstaltungen in den vergangenen drei bis fünf Jahren. „Man muss sich die Frage stellen, ob die aktuelle Ausstattung noch passt“, sagte Michael Schrade.

„Wir haben nie gesagt, dass wir einen Wald auf dem Pariser Platz wollen“, sagte Schrade. Vielleicht zehn bis 15 Bäume am Rand an der Freitreppe, wo die Menschen sitzen. Die Stadt will nun ein Konzept erarbeiten und die Kosten dafür vorstellen.