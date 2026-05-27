Eine Hitzeglocke über Stuttgart hätte gravierende Auswirkungen. Die Stadt versucht, sich auf Szenarien vorzubereiten, in denen die Dinge anders laufen.
27.05.2026 - 12:43 Uhr
Stuttgart hat inzwischen einen Hitzeaktionsplan. Auf den 100 Seiten ist beschrieben, wie die Stuttgarter kurz- und langfristig vor zunehmender Hitze durch den Klimawandel geschützt werden sollen beziehungsweise wie sie sich selbst schützen können. Doch eine Leerstelle hat der Plan: Was passiert, wenn ein sogenannter Hitzedom Stuttgart heimsucht?