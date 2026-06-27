Noch nie sei ihm eine Entscheidung so schwer gefallen, sagt Christian Doll, einer der Veranstalter des Kessel-Festivals. Doch man habe sich entschieden, das Festival in Stuttgart abzubrechen. Obwohl Tag eins mit Nina Chuba als Höhepunkt äußerst erfolgreich war. 30.000 Menschen kamen. Trotz der Hitze waren wenig Hilfeleistungen nötig. Die Besucher waren vernünftig, schützten sich.

Doch die dienstbaren Geister können das nur schwer. Sie müssen als Ordner stundenlang stehen, Getränke und Essen zubereiten, als Ehrenamtliche im Sportpark aushelfen oder hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Auch der Technik war es zu heiß, Kameras, Tablets und Computer landeten zeitweise im Kühlschrank. Die Verantwortlichen fassen das so zusammen: „Die außergewöhnliche Wetterlage hat alle Bereiche des Festivals über viele Stunden hinweg an ihre Belastungsgrenzen geführt – nicht nur die Menschen, sondern auch Infrastruktur, Abläufe und technische Systeme.“ Durch den enormen Einsatz aller Beteiligten habe man die auftretenden Herausforderungen bewältigt und der Festivalbetrieb konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Gleichzeitig habe der Freitag deutlich gemacht, wie außergewöhnlich die Belastung dieser Wetterlage tatsächlich sei.

„Wir können das Mitarbeitern und Besuchern nicht noch einmal zumuten“, sagt Doll. Zumal es am Samstag noch heißer werden soll. „Verantwortung bedeutet auch, eine Veranstaltung nicht um jeden Preis durchzuführen“ heißt es. „Nach sorgfältiger Bewertung können wir die sichere und qualitativ verantwortbare Durchführung des zweiten Veranstaltungstags unter den prognostizierten Bedingungen nicht mit der Überzeugung gewährleisten, die wir an uns selbst stellen.“ Deshalb habe man sich schweren Herzens für die Absage entschieden. Und noch in der Nacht die Bands informiert, etwa Juli und SDP.

Mit Nina Chuba endete das diesjährige Kesselfestival Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Alle Tickets für den Samstag verlieren ihre Gültigkeit. Für die Erstattung sollen sich die Besucher an die Vorverkaufsstelle wenden, über die sie ihr Ticket gekauft haben. Reine Samstagstickets werden zu 100 Prozent erstattet, Kombitickets für Freitag und Samstag zu 50 Prozent.