Für eine halbe Million Euro hat die Stadt in zwei Sommern Schirme und ein Sonnensegel zum Hitzeschutz gemietet. Die übrigen 1,5 Millionen Euro will das Tiefbauamt jetzt einsparen.
01.09.2025 - 15:00 Uhr
Unter dem Strich, muss man sagen, ist der Gedanke hinter den zwei Millionen Euro verpufft. Diese Summe hatten die Stadträte Ende 2023 mehrheitlich bewilligt, um Stuttgarter Plätze gegen die zunehmende Hitze aufgrund des Klimawandels mit Sonnenschutz auszustatten. Nun, anderthalb Jahre und zwei Sommer später, ist von dem Geld nichts Dauerhaftes übriggeblieben.