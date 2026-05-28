Hitze in Stuttgart Was tun? Kühle Alternativen zum Bad Berg
Bergianer müssen in diesem Sommer stark sein. Ihr Lieblings-Bad hat aufgrund eines Wasserrohrburchs geschlossen. Wir haben Alternativen für die heißen Tage gesammelt.
Bergianer müssen in diesem Sommer stark sein. Ihr Lieblings-Bad hat aufgrund eines Wasserrohrburchs geschlossen. Wir haben Alternativen für die heißen Tage gesammelt.
Ein Schock: Draußen lacht die Sonne und das Bad Berg hat zu – und zwar den ganzen lieben Sommer lang. Nach dem fatalen Wasserrohrburch Mitte Mai lassen viele Bergianer den Kopf hängen. Wo jetzt abkühlen, kühle Drinks schlürfen und Leute beobachten?