Hitze in Stuttgart: Was tun? Kühle Alternativen zum Bad Berg

Ein Schock: Draußen lacht die Sonne und das Bad Berg hat zu – und zwar den ganzen lieben Sommer lang. Nach dem fatalen Wasserrohrburch Mitte Mai lassen viele Bergianer den Kopf hängen. Wo jetzt abkühlen, kühle Drinks schlürfen und Leute beobachten?

Zugegeben: Im Stuttgarter Kessel brodelt es im Sommer ziemlich und es ist gar nicht so einfach, hier kühle Orte zu finden. Wir wissen aber wie ihr den Sommer 2026 auch ohne Erdbeerbowle und 50er-Jahre-Fliesen übersteht. Hier zehn Vorschläge:

Das Mineralbad Berg in Stuttgart hat viele Fans. Foto: imago/Lichtgut

Nachbar Leuze

Nur einen Katzensprung vom Bad Berg entfernt, befindet sich das Leuze. Neben kohlesäurehaltigem Mineralwasser bietet dies zwölf Schwimm- und Badebecken mit knapp 1.800 Quadratmetern Wasserfläche an. Die Becken gibt es mit 20, 24, 32, 34 und 36 Grad kaltem oder warmem Wasser. Dank Außenbecken, Kneippanlage und großer Wiese vermittelt das Leuze im Sommer richtiges Freibadfeeling.

Leuze, Am Leuzebad 2A, Stuttgart-Ost, Mo+Di 6-21, Mi-Sa 6-23, So 6-21 Uhr

Stadtbad Heslach hat jetzt Liegewiese

Ein lang ersehnter Wunsch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stuttgarter Südens geht diesen Sommer in Erfüllung. Das Stadtbad Heslach soll ab dem 9. Juni öffnen und obwohl es mitten in der Stadt liegt, verfügt es auch über eine Liegewiese.

Stadtbad Heslach, Mörikestraße 62, Stuttgart-Süd, ab 9. Juni, Di 14-19, Mi 6.30-22, Do 14-23, Fr 7-22, Sa 7-19, So 8-17 Uhr

Bad Berg Kiosk supporten

Familie Farris hat es nicht leicht. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde das Neuner Deli erst letzten Sommer im Mineralbad Berg eröffnet. Zuvor standen vier Jahre lang Interims-Gastro-Container auf der grünen Wiese. Nun droht durch die Schließung des Bad Berg ein Großteil des Jahresgeschäfts wegzufallen. Doch Familie Farris lässt sich nicht unterkriegen. Ein Teil der Liegewiese ist für Gäste freigegeben. Hier kann man ohne Eintritt zu zahlen auf Liegen unter den großen Bäumen verweilen und in die Sommergastronomie des Neuner Deli einkehren.

Neuner Deli, Am Schwanenpl. 9, Stuttgart-Ost, tgl. ab 10 Uhr

Unsere Empfehlung für Sie Sommergastro im Bad Berg Familie Farris lässt sich trotz Wasserrohrbruch nicht unterkriegen Hinter den Absperrungen wartet Stuttgarts wohl grünster Biergarten: Im Neuner Deli genießen Gäste bei freiem Eintritt Sommerfeeling – und können sich trotz gesperrtem Becken abkühlen.

Chillen und Paddeln an der Neckarinsel

Seit dem Jahr 2021 versuchen die Mitglieder des Vereins Neckarinsel, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihrem Fluss wieder näherzubringen. Sie haben die namengebende Insel auf dem Schleusengelände in Stuttgart Bad-Cannstatt vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gepachtet. In der wärmeren Jahreshälfte machen sie die Neckarinsel jeden Sonntag zu einem offenen Ort für alle. Es gibt Fritten, Tanzabende und immer wieder die sogenannte Critical Nass, bei der es mit SUPs und kleinen Bötchen auf den Neckar geht.

Waldbaden im Waldheim Heslach

Der Klassiker im Stuttgarter Süden: Ins Waldheim Heslach locken nicht nur die schönen, schattenspendenden Bäume und der große Spielplatz, sondern auch kühle Getränke, Kuchen und wechselnde warme Speisen.

Waldheim Heslach, Dachswaldweg 180, Stuttgart-Süd, Mo, Di, Do, Fr 11.30-21, Sa+So 11-21 Uhr

In den Untergrund: Kulturbunker

Versteckt unter dem Diakonissenplatz im Stuttgarter Westen liegt ein alter Bunker, der größte Stuttgarts. In einem Teil davon finden regelmäßig Partys, Konzerte, Flohmärkte und Ausstellungen statt – und das bei kühlen 18 Grad.

Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West

Ausflug zu den Höhlen auf der Schwäbischen Alb

Ein wenig kühler als im Stuttgarter Kessel ist es auf der Schwäbischen Alb eh. Wem das noch nicht genug ist, sollte in eine der Höhlen dort gehen. Die Bärenhöhle in Sonnenbühl-Erpfingen und die Nebelhöhle in Sonnenbühl-Genkingen entführen in das Reich der Tropfsteine und der Höhlenbären. Die Wimsener Höhle ist die einzige mit dem Boot befahrbare Schauhöhle Deutschlands und auch die tiefste erforschte Unterwasserhöhle des Landes.

Führung durch den Sektkeller

Schnell mit der S-Bahn erreichbar und ebenfalls kalt ist es unter der Esslinger Innenstadt im Keller von Kessler Sekt. Bei einer Führung erfährt man, wie aus Wein Sekt gemacht wird und darf auch mal probieren. Reservierung notwendig.

Kessler Sekt, Georg-Christian-von-Kessler-Pl. 12-16, Esslingen am Neckar

Klimatisiert Filme schauen

Nicht nur im Herbst und Winter, wenn man sich bei Regen oder eisigen Temperaturen in die flauschigen Sessel kuscheln kann, bietet sich ein Kinobesuch an. Wem der Sommer in Stuttgart zu heiß ist, kann sich in eines der vielen dunklen und klimatisierten Kinos der Stadt zurückziehen, freie Platzwahl inklusive.