Hitze macht uns zu schaffen. Damit wir den Körper nicht noch mehr belasten, sollten wir unser Trinkverhalten anpassen. Wie man sich an heißen Tagen optimal versorgt, erklärt eine Ernährungswissenschaftlerin.
26.05.2026 - 17:00 Uhr
Es wird wieder heiß. Doch Temperaturen von über 30 Grad machen vielen Menschen zu schaffen. Hitze und Flüssigkeitsvervlust belasten das Herz-Kreislauf-System, die Folgen können unter anderem Kopfschmerzen, schwere, geschwollene Beine, Verstopfung, Verwirrtheit, Erschöpfung und Schwindel sein. Mit den passenden Getränken lassen sich heiße Tage aber besser ertragen. Was sich eignet und wie viel davon, erklärt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).