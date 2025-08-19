Hitze und Heizung Dieser Stuttgarter kühlt und heizt mit demselben Gerät
Eine Lösung für zwei Probleme: Matthias Riedel kühlt sein Haus in Stuttgart-Feuerbach mit der gleichen Anlage herunter, mit der er seit letztem Winter heizt.
Wenn Matthias Riedel zeigen will, warum es bei ihm im Wohnzimmer in Stuttgart-Feuerbach so angenehm kühl ist, öffnet er die Terrassentür – und läuft erst einmal gegen eine Wand. Die Hitze steht an diesem Hochsommertag in Riedels Garten. Schnell zieht er die Tür wieder hinter sich zu und läuft ums Eck. An der Wand über ihm hängt das Gerät, das sein Haus herunterkühlt. „Ich konnte in meinem Büro unter dem Dach nicht mehr effektiv arbeiten.“ Der Clou: Seine Klimaanlage ist seit letztem Winter auch seine Heizung.