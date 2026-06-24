Hitze und Trockenheit: Wann gibt es Wassernutzungsverbote?

Die Hitzerekorde könnten bald purzeln. In manchen Regionen Baden-Württembergs werden für die nächsten Tage Temperaturen von fast 40 Grad erwartet. Schon seit Wochen klagen Landwirte über Trockenheit. Der Pegel im Bodensee ist auf einen historischen Tiefstand gesunken. Droht in Baden-Württemberg Wasserknappheit und Einschränkungen, wie man sie zuletzt aus Frankreich kannte? Was Landesregierung und kommunale Landesverbände dazu sagen.

Tatsächlich gibt es bereits Wasserentnahmeverbote. Die beziehen sich aber bislang auf sogenannte Oberflächengewässer, also Seen, Bäche und Flüsse. Nach dem baden-württembergischen Wassergesetz dürfe jeder Wasser in geringen Mengen entnehmen – etwa für Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Gartenbau, erklärt ein Sprecher des Landkreistags. Sind die Pegel zu niedrig, werden von den Landkreisen Verbote ausgesprochen. Die treffen dann beispielsweise diejenigen, die ihren Garten oder ihr „Stückle“, wie es im Schwäbischen heißt, beispielsweise aus einem nah gelegenen Bach bewässern wollen.

Wo gelten solche Verbote in diesem Sommer schon?

Laut Niedrigwasser-Informationszentrum haben aktuell vor allem Landkreise im Süden Baden-Württembergs Einschränkungen des „Gemeingebrauchs von Oberflächengewässern“ ausgesprochen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Dazu gehört etwa der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Kreis Sigmaringen, aber auch der Alb-Donau-Kreis.

Wie sieht es dann mit dem Bewässern von Gärten oder dem Befüllen von Pools aus?

Bislang gebe es für die private Trinkwassernutzung keine Einschränkungen, nur die Aufforderung sparsam mit Wasser umzugehen, heißt es beim Städtetag. Meist würden aber keine Verbote, sondern nur Appelle ausgesprochen. Laut Gemeindetag wurde schon in der Vergangenheit immer wieder darüber diskutiert. In Neuffen im Landkreis Esslingen etwa hatten 2022 technische Störungen in einem Wasserwerk zu Wasserknappheit geführt – Blumen Gießen und das Befüllen von Pools waren damals verboten.

Ist damit in Zukunft vermehrt zu rechnen?

In einigen Regionen kann das durchaus der Fall sein. Der Verband kommunaler Unternehmen, zu dem auch kommunale Wasserversorger gehören, weist darauf hin, dass die Ressource Wasser sehr unterschiedlich verteilt ist. „Klimatische Veränderungen verstärken diese Unterschiede zusätzlich, sodass es lokal durchaus zu angespannten Situationen kommen kann.“ Beim Städtetag heißt es, wenn die Witterung so trocken bleibe, seien Verbote für Bewässerung nicht auszuschließen. Auch der Gemeindetag geht davon aus, „dass die Bereitstellung von Wasser künftig stärker gesteuert und priorisiert werden muss.“ Ob und in welchem Umfang es in diesem Sommer zu weiteren Einschränkungen kommt, hänge maßgeblich von der weiteren Witterungsentwicklung sowie den örtlichen Gegebenheiten ab.

Wie gut ist die Wasserversorgung in Baden-Württemberg für den Klimawandel gewappnet?

Die Wasserversorger stellen sich laut VKU seit den Dürrejahren 2018 und 2019 darauf ein, dass es in Zukunft zu häufigeren und intensiveren Hitze- und Trockenperioden kommt. Erst vor Kurzem hat das Umweltministerium einen landesweiten Klimacheck mit Blick auf die Wasserversorgung in Baden-Württemberg veröffentlicht. Das Ergebnis: Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, bekommen 2050 gut die Hälfte der Kommunen während langanhaltenden Hitze- und Trockenperioden Probleme. Aktuell sind es 22 Prozent.

Ein neuer Beirat soll deshalb helfen, die Versorgung zu sichern. Laut VKU kümmern sich viele Versorger bereits darum, die Wasserversorgung auf mehrere Standbeine zu stellen. Auch das sogenannte Schwammstadtprinzip, das darauf abzielt, Regenwasser lokal zu speichern - etwa in besonders dafür geeigneten Böden - entlaste das Grundwasser und damit die öffentliche Wasserversorgung, so der VKU.

Infobox: Tipps zum Wassersparen

Haushalt

Duschen statt Baden reduziert den Wasserbrauch deutlich. Wasch- und Spülmaschinen arbeiten am effizientesten, wenn sie voll beladen sind.

Garten

Der Verband kommunaler Unternehmen rät, Pflanzen früh morgens oder spät abends zu gießen, weil dann weniger Wasser verdunstet. Punktgenaues Gießen sei wirksamer als ein Sprinkler. Eine Regentonne oder eine Zisterne helfen, Regenwasser sinnvoll zu nutzen. Robuste, trockenheitsverträgliche Arten helfen zudem, Wasser zu sparen.

Pool

Die Versorger werden entlastet, wenn man den Pool nicht zu Spitzenzeiten befüllt. Eine Abdeckung verringert in der Mittagshitze die Verdunstung.