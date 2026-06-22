Deutschland steht vor mehreren sehr heißen Tagen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes hält die Hitzewelle in weiten Teilen des Landes nicht nur an, sie dürfte sich in den kommenden Tagen weiter verschärfen. Besonders im Westen und Südwesten sind bis zum Wochenende örtlich bis zu 40 Grad möglich. Eine spürbare Abkühlung zeichnet sich nach der aktuellen Prognose erst Anfang kommender Woche ab.

Es bleibt heiß Am Montag und Dienstag bleibt es vor allem in der Südwesthälfte heiß. Der DWD erwartet dort eine starke, gebietsweise sogar extreme Wärmebelastung. Im Norden und Osten ist die Luft etwas weniger heiß, dort liegen die Höchstwerte meist zwischen 23 und 30 Grad. In der Südhälfte können dagegen weiterhin kräftige Schauer und Gewitter entstehen, lokal auch mit Unwettergefahr.

Am Mittwoch wird die Hitze nach der 10-Tage-Vorhersage des DWD noch einmal deutlich ausgeprägter. Im Norden werden 27 bis 33 Grad erwartet, im übrigen Land 32 bis 39 Grad. Besonders belastend dürfte die Wärme dort werden, wo auch die Nächte kaum Abkühlung bringen. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zum Donnerstag nach DWD-Angaben zwischen 23 und 14 Grad.

Auch der Donnerstag bringt noch keine Entspannung. Vielerorts scheint die Sonne, nur im süddeutschen Bergland sind einzelne Gewitter möglich. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 27 bis 31 Grad, sonst bei 30 bis 35 Grad. Im Westen und Südwesten können erneut 35 bis lokal 40 Grad erreicht werden. Küstennah bleibt es bei auflandigem Wind mit etwa 22 Grad deutlich angenehmer.

Ab Freitag nimmt das Gewitterrisiko von Westen her zu. Zunächst bleibt es vielerorts noch sonnig und trocken, am Nachmittag und Abend können im Westen jedoch teils kräftige Gewitter aufziehen. Lokal besteht Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. An den Temperaturen ändert das zunächst wenig: Im Westen und Südwesten sind weiterhin bis zu 40 Grad möglich, sonst häufig 33 bis 37 Grad. Lediglich im Nordosten bleibt es mit 25 bis 32 Grad etwas gemäßigter.

Keine Abkühlung am Wochenende

Am Wochenende setzt sich die schwül-heiße Wetterlage fort. Am Samstag und Sonntag werden je nach Region 28 bis 39 Grad erwartet. Gleichzeitig steigt das Risiko für teils heftige Schauer und Gewitter. Der DWD weist dabei auf lokale Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel hin. Das bedeutet: Auch wenn Gewitter punktuell kurzzeitig Erleichterung bringen können, ist damit noch keine flächendeckende Abkühlung verbunden.

Wann wird es kühler?

Nach der aktuellen Trendprognose dürfte die Hitze erst Anfang kommender Woche allmählich zurückgedrängt werden. Am Montag und Dienstag sind verbreitet teils heftige Schauer und Gewitter möglich, dabei bleibt es aber zunächst meist noch sommerlich heiß. Am Dienstag zeichnet sich im Westen eine Abkühlung ab. Am Mittwoch, 1. Juli, soll es nach DWD-Prognose dann deutschlandweit kühler und wechselhafter werden.