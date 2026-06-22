Eine extreme Hitze hält Deutschland fest im Griff. Wann ist mit einer Abkühlung zu rechnen?
22.06.2026 - 09:14 Uhr
Deutschland steht vor mehreren sehr heißen Tagen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes hält die Hitzewelle in weiten Teilen des Landes nicht nur an, sie dürfte sich in den kommenden Tagen weiter verschärfen. Besonders im Westen und Südwesten sind bis zum Wochenende örtlich bis zu 40 Grad möglich. Eine spürbare Abkühlung zeichnet sich nach der aktuellen Prognose erst Anfang kommender Woche ab.