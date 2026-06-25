Hitzealarm im Kreis Böblingen: So leiden Tiere unter der Hitze

35 Grad im Schatten. Was für viele Menschen bereits belastend ist, kann für Hunde und Katzen schnell gefährlich werden. Während derzeit auch der Kreis Böblingen unter einer Hitzewelle stöhnt, treffen Tierheime besondere Vorkehrungen, damit ihre Schützlinge ausreichend Wasser, Schatten und Kühlung bekommen.

Für Hunde sind die heißen Temperaturen besonders anstrengend – und gefährlich: Sie haben nur wenige Schweißdrüsen im Ballenbereich der Pfoten und können ihre Körpertemperatur nur über Hecheln und Trinken regulieren. „Besonders unseren alten Tieren und unseren zwei französischen Bulldogen macht die Hitze zu schaffen“, sagt Bianca Balla, die Leiterin des Kreistierheims Böblingen. Mit den Hunden werden deshalb nur kurze Runden im Wald unternommen, manche Gassigeher nehmen ihre Vierbeiner auch mit an einen Bach oder See, wo sie sich abkühlen können.

In den Ausläufen stehen Planschbecken, die von vielen Hunden gerne genutzt werden - auch wenn sich nicht jeder ins Wasser traut und manche erst Überzeugungsarbeit brauchen, weiß Balla. Zahlreiche Sonnensegel spenden Schatten auf dem Gelände. Katzen werden mit Wasserspielen beschäftigt und können Leckerlis aus flachen Wasserbecken fischen. Für Kaninchen gibt es eisgekühlte Wasserflaschen, an die sie sich zum Kühlen lehnen können. Zudem erhalten viele Tiere gefrorenes Schleckeis oder andere gekühlte Leckereien, die für Erfrischung sorgen.

Wenn die Temperaturen zur Belastung werden

Die Maßnahmen im Tierheim zeigen, wie belastend die hohen Temperaturen für Tiere sein können. Umso wichtiger ist es, auch im Alltag auf einige grundlegende Dinge zu achten. Stefan Hitzler, Vorsitzender des Landestierschutzverbands, rät: „Tiere dürfen im Sommer und erst recht bei der derzeitigen Hitze keinesfalls im Auto zurückgelassen werden. Autos heizen sich bei Sonneneinstrahlung in kürzester Zeit auf über 50 Grad Celsius auf und werden so zur Todesfalle“, warnt er. Verantwortungsvolle Hundehalter legen die Gassirunde auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden und sorgen immer für genügend Trinkwasser und Abkühlung.

Doch nicht nur Haustiere, sondern auch Wildtiere leiden unter der großen Hitze. „Aktuell rufen sehr viele Menschen bei uns an, die einen Jungvogel gefunden haben“, erklärt Ronja Shagapov von der Tierrettung Schönbuch. Viele Vögel brüten meist weit oben oder unter dem Dach, dort ist es so heiß, dass manche in ihrer Not aus den überhitzten Nestern springen - oft, bevor sie flügge sind. Noch habe die Tierrettung zum Glück noch keinen Einsatz gehabt, bei dem sie einen im Auto eingeschlossenen Hund hätte versorgen müssen, erklärt die zweite Vorsitzende des Vereins.

Tierrettung und Tierheim geben Einblicke in ihre Arbeit

Auf ihre Arbeit will die Tierrettung Schönbuch am kommenden Samstag, 27. Juni, aufmerksam machen: Mit einem Tag der Tierrettung von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Holzgerlingen. Auf dem Programm stehen unter anderem Erste-Hilfe-Vorführungen, eine Showübung, Einblicke in die Arbeit der Leitstelle sowie die Vorstellung der Drohnen- und Kletter-Rettungsgruppe. Außerdem präsentieren sich verschiedene Wildtierstationen. Für Kinder gibt es Mitmachangebote und ein Quiz. „Um Besuchern und Helfern möglichst angenehme Bedingungen zu schaffen, wurden zusätzlich Sonnenschirme und Pavillons organisiert“, erklärt Shagapov. Besuchern rät sie aber, ihren Vierbeiner bei einem Besuch lieber zuhause im Kühlen zu lassen.

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Auch das Kreistierheim Böblingen lädt einen Tag später, am Sonntag, 28. Juni, zu einem Sommerfest von 11 bis 17 Uhr ein. Um 12 Uhr und um 15.30 Uhr bekommen Besucher einen Einblick ins Katzen- und Kleintierhaus und um 13 Uhr werden die Tierheim-Hunde vorgestellt. Zudem gibt es einen Flohmarkt, eine Tombola sowie Essen und reichlich Getränke.