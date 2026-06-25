Hitzealarm im Kreis Böblingen So leiden Tiere unter der Hitze
Während Haustieren oft geholfen werden kann, leiden besonders Jungvögel unter den hohen Temperaturen, erklärt die Tierrettung Schönbuch, die am Samstag einen Infotag veranstaltet.
Während Haustieren oft geholfen werden kann, leiden besonders Jungvögel unter den hohen Temperaturen, erklärt die Tierrettung Schönbuch, die am Samstag einen Infotag veranstaltet.
35 Grad im Schatten. Was für viele Menschen bereits belastend ist, kann für Hunde und Katzen schnell gefährlich werden. Während derzeit auch der Kreis Böblingen unter einer Hitzewelle stöhnt, treffen Tierheime besondere Vorkehrungen, damit ihre Schützlinge ausreichend Wasser, Schatten und Kühlung bekommen.