Bei Temperaturen bis zu 40 Grad wird die Arbeit im Büro für viele Beschäftigte zur Belastung. Doch ein automatisches Recht auf Hitzefrei gibt es nicht. Arbeitgeber müssen trotzdem handeln, wenn Räume zu heiß werden.
Deutschland steht vor besonders heißen Tagen. Schon am Dienstag steigen die Temperaturen in Teilen des Landes auf deutlich über 30 Grad, im weiteren Wochenverlauf sind regional sogar bis zu 40 Grad möglich. Für viele Beschäftigte stellt sich damit eine naheliegende Frage: Was gilt eigentlich, wenn es im Büro unerträglich heiß wird? Gibt es ein Recht auf „Hitzefrei“?