Für Österreich gilt heute und morgen ein Hitzewarnung. Die Wetterkarten zeigen, welche Regionen betroffen sind.
26.05.2026 - 07:05 Uhr
In Österreich bleibt es am Dienstag, 26. Mai 2026, verbreitet sommerlich heiß. Die Wetterkarte der Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologiezeigt (ZAMG) für große Teile des Landes eine Hitzewarnung der Stufe Gelb. Diese Stufe bedeutet „Vorsicht“ und weist auf eine leichte Hitzebelastung hin. Orange oder rote Warnstufen sind auf der aktuellen Karte nicht ausgewiesen.