Für Österreich gilt heute und morgen ein Hitzewarnung. Die Wetterkarten zeigen, welche Regionen betroffen sind.

In Österreich bleibt es am Dienstag, 26. Mai 2026, verbreitet sommerlich heiß. Die Wetterkarte der Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologiezeigt (ZAMG) für große Teile des Landes eine Hitzewarnung der Stufe Gelb. Diese Stufe bedeutet „Vorsicht“ und weist auf eine leichte Hitzebelastung hin. Orange oder rote Warnstufen sind auf der aktuellen Karte nicht ausgewiesen.

Hier gilt eine Hitzewarnung Betroffen sind am Dienstag vor allem viele Regionen im Westen, Süden und Osten Österreichs. Einzelne Gebiete, vor allem in Teilen des Nordens und der Mitte des Landes, bleiben dagegen ohne aktive Hitzewarnung.

Auch für Mittwoch zeigt die Warnkarte weiterhin gelbe Bereiche, dann vor allem im Süden, Südosten und in einzelnen westlichen Regionen. In größeren Teilen Nord- und Zentralösterreichs ist für Mittwoch keine aktive Hitzewarnung eingetragen.

Grund für die hohen Temperaturen ist anhaltender Hochdruckeinfluss. Am Dienstag bringt dieser in Österreich viel Sonnenschein, der Himmel bleibt meist wolkenlos. Im Bergland können sich zwar einzelne Quellwolken bilden, die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering. Die Tageshöchstwerte liegen laut Prognose zwischen 26 und 33 Grad.

Auch in der Nacht auf Mittwoch bleibt es weitgehend ruhig und trocken. Meist ist es wolkenlos, gegen Morgen können aus Richtung Deutschland einzelne Wolken aufziehen. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 18 Grad.

Am Mittwoch lässt der Hochdruckeinfluss etwas nach. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter etwas an, besonders in der Südhälfte und im Westen. Im Norden bleibt die Luft stabiler, dort ist die Gewittergefahr geringer. Die Höchstwerte erreichen weiterhin 25 bis 32 Grad.

Was die gelbe Hitzewarnung bedeutet

Die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie gibt Hitzewarnungen auf Bezirksebene aus. Grundlage sind Wettermodelle und festgelegte Warnschwellen, die über mehrere Tage hinweg erreicht oder überschritten werden können. Berücksichtigt wird dabei nicht nur die gemessene Lufttemperatur, sondern auch die gefühlte Temperatur. Diese hängt unter anderem von Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonneneinstrahlung ab.

Die Warnstufen sind farblich markiert: Grün bedeutet keine aktive Warnung, Gelb steht für „Vorsicht“, Orange für „Achtung“ und Rot für „Gefahr“. Bei Gelb ist demnach erhöhte Aufmerksamkeit sinnvoll, besonders für ältere Menschen, chronisch Kranke, kleine Kinder und Personen, die im Freien arbeiten oder Sport treiben.

Wetter in den Bergen

Auch in den österreichischen Bergen beginnt der Dienstag meist sonnig. Saharastaub kann die Fernsicht noch etwas einschränken. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken, meist bleibt es aber trocken und gewitterfrei. Einzelne Regenschauer sind lediglich im Bereich der Gurktaler Alpen bis zur Koralpe möglich. In 2000 Metern Höhe werden zu Mittag rund 15 Grad erwartet, in 3000 Metern etwa 7 Grad.

Am Mittwoch startet der Tag im Bergland zunächst sonnig. Im Tagesverlauf bringt eine schwache Störung jedoch erste Regenschauer. Am Nachmittag sind Schauer vom Westen bis zum südlichen Niederösterreich möglich, südlich des Alpenhauptkamms auch lokale Gewitter.