Hitzewelle im Land: Abkühlung via App und Karte

Wissen Sie, wo in ihrer Stadt der nächste Trinkwasserbrunnen steht, wo Sie die Füße ins Wasser strecken, Sie Schatten unter Bäumen finden oder sogar einen kostenlosen Sonnencreme-Spender? Immer mehr Städte und Gemeinden haben inzwischen Karten mit „kühlen Orten“ bestückt und geben auf ihren Webseiten Tipps für den Umgang mit Hitze. Die Stadt Singen am Hohentwiel beispielsweise weist online die Insel Wehrd oder den alten Friedhof aus – neben zahlreichen Trinkbrunnen in der Innenstadt und der Kirche Peter und Paul.

Orte zur Abkühlung in einer App und Karte Zu finden sind diese Tipps nicht nur auf der Webseite der Stadt. Seit Sommer 2025 gibt es eine App namens „Kühle Orte“ für ganz Baden-Württemberg von der Tourismus und Marketing GmbH des Landes. Singens Orte zur Abkühlung sind auch dort zu finden – genau wie die von anderen Städten und Gemeinden. Mehr als 4000 Einträge sind es insgesamt, allein 1029 zeigen unmittelbare Erfrischungen wie Trinkbrunnen, Wasserspiele, Nebelduschen oder Wassertretanlagen an. Dazu kommen knapp 900 Biergärten und Eisdielen sowie rund 500 Badeorte, außerdem sind Schattenplätze und gekühlte Innenräume verzeichnet. Ein flächendeckendes Angebot ist das noch nicht. So weist beispielsweise die Karte der Landeshauptstadt Stuttgart, aber auch Heidelberg große weiße Flecken in der App auf.

Was nicht heißt, dass die Landeshauptstadt nicht längst kühle Orte ausgezeichnet hätte – etwa die Kältestube der Evangelischen Gesellschaft für Menschen in prekären Lebenssituationen, die sich bei Hitze nicht anders zu helfen wissen. Eingezeichnet sind auch die zahlreichen Parks und klimatisierte Einkaufszentren in der Stadt. Heidelberg hat schon 2023 eine „Kühle Karte“ eingeführt, wo Orte zur Abkühlung an heißen Tagen eingezeichnet sind. Die Unistadt am Neckar war eine der ersten Großstädte, die selbst einen Hitzeaktionsplan auf die Beine gestellt hat, der besonders vulnerable Gruppen in den Blick nimmt: etwa Pflegebedürfte oder Kinder. Auch die kühlen Orte von Offenburg in der Ortenau findet man bislang in erster Linie auf der Webseite der Stadt. Dort sind in eine Karte zahlreiche Brunnen und Wasserspiele eingezeichnet.

Land fördert unter anderem Trinkwasserspender

Am Ende lohnt also der Blick auf die Webseite des Heimatorts. Das Umweltministerium hat zwar keinen Überblick, wie viele Städte bereits Orte zur Abkühlung auszeichnen. Karten oder Apps würden meist im Zuge einer Anpassungsstrategie oder eines Fachkonzepts erstellt, heißt es von dort. Das Land fördert solche Fachkonzepte wie Hitzeaktionspläne. Konkret gibt es Geld unter anderem für Trinkwasserspender, aber auch Wasserspeicher und Schattenspender wie Bäume. Mit dem Klimagesetz des Landes wurden große Städte und Landkreise 2025 außerdem verpflichtet, kommunale Klimaanpassungskonzepte zu erstellen.

Angesichts der hohen Temperaturen, die inzwischen im Sommer zu erwarten sind, dürften sich immer mehr Städte und Gemeinden auf den Weg machen. Der einzige Sonnencremespender auf der Karte der landesweiten „Kühle-Orte“-App findet sich übrigens in einem Vereinszentrum in Schorndorf, der schützt zwar nicht vor Hitze, aber vor einem Sonnenbrand.